26 de julio de 2019

PSOE, Unidas Podemos y Cs rechazan que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife cumpla el Pacto Antitransfuguismo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con los votos de PSOE, Unidas Podemos y Cs, ha rechazado este viernes una moción de CC en la que solicitaba que el consistorio ratifique el Pacto Antitransfuguismo y el cumplimiento de la normativa vigente.

En una sesión algo tensa, la alcaldesa, Patricia Hernández, ha comentado que la moción es "preventiva" porque los ediles de Cs, Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano, no han sido expulsados definitivamente, al tiempo que ha tildado de "argumento poco solvente" que desde las filas de CC-PNC se critique a los "jefecillos" peninsulares de las formaciones estatales y después se acuda a ellos para "cambiar decisiones" que se toman en las organizaciones locales.

El portavoz del Grupo Nacionalista, Juan José Martínez, ha comentado que cuando se pensaba que el transfuguismo era algo "residual", en la actual Legislatura se ha reactivado en los cabildos de Tenerife y La Palma o los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife, Valle Gran Rey o Santa Lucía de Tirajana.

En su opinión, se trata de la "peor perversión" del sistema democrático y por ello, más allá de las cuestiones jurídicas --la ley de municipios canarios está en vigor--, espera que todos los partidos políticos hagan una adhesión "inquebrantable" al Pacto.

Martínez ha comentado que la dirección de Cs ha desautorizado la actuación de sus dos ediles "y aunque no haya llegado" el escrito al Ayuntamiento con la expulsión definitiva, augura que llegará y la ley "se debe aplicar".

"NO SEA LA PRIMERA ALCALDESA EN APOYARSE EN TRÁNSFUGAS"

En esa línea, ha apuntado que la alcaldesa "hizo historia" el mes pasado al ser la primera mujer en presidir el Ayuntamiento y por ello, ahora le pide también que "haga historia" y no se apoye en los ediles de Cs para gobernar. "Dé un paso al frente y no sea la primera alcaldesa en apoyarse en tránsfugas", ha agregado.

El portavoz adjunto del PP, Carlos Tarife, ha señalado que le da "muchísima pena" que la capital "sea noticia" por un supuesto caso de transfuguismo, afeando que Podemos defienda la situación en Santa Cruz de Tenerife y al mismo tiempo condene un caso de supuesto transfuguismo en Santa Lucía de Tirajana.

Asimismo, ha espetado a los socialistas si están a favor de la expulsión del concejal de Valle Gran Rey que desobedeció órdenes o apoyan su decisión de evitar que la Alcaldía cayera en manos del candidato de Agrupación Socialista Gomera (ASG).

La teniente de alcaldesa, Matilde Zambudio, ha acusado a CC y PP de "convertir en noticia" un supuesto caso de transfuguismo y "querer confundir a los ciudadanos", pues sigue siendo edil de Cs hasta que haya una resolución definitiva del Comité de Derechos y Garantías, órgano externo a la formación.

BERMÚDEZ DESOBEDECIÓ A CC EN 2015

"Hemos cumplido lo que dijimos en campaña", ha señalado, resaltando además que la moción "está fuera de tiempo" porque no hay resolución oficial y por tanto, nada que aplicar porque no hay expulsión. "No quiero que el Pleno sea un Sálvame Deluxe político", ha apuntado.

Ha dicho que su discurso en campaña era "muy claro" y pasaba por la "regeneración política" del Ayuntamiento, y cree que su actuación ha sorprendido porque en CC están a acostumbrados a "incumplir" lo que prometen.

Zambudio ha incidido en que el acta de cada concejal "es personal" y ha recordado como el exalcalde, José Manuel Bermúdez (CC), cerró un pacto de gobierno con el PP en 2015 cuando tenía órdenes de cerrar un acuerdo con el PSOE.

Ramón Trujillo, portavoz de Unidas Podemos, ha comentado que está de acuerdo con el "espíritu" del Pacto Antitransfuguismo si bien ha criticado el "uso perverso" que hace CC porque quiere "primar" a los dirigentes de Cs por encima de los concejales, que lo que hicieron fue "cumplir" con su programa electoral.

Incluso, ha comentado que si él estuviera en la misma posición personal, acataría lo demandado por sus votantes, que era "la regeneración y la salida" de CC del Ayuntamiento, y no entregaría el acta para tratar de que nadie incumpliera esa decisión.

"A veces hay conflictos entre la ley y la ética y hay que tomar decisiones", ha agregado.