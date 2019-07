3 de julio de 2019

Román Rodríguez (NC) gestionará la Vicepresidencia y Hacienda y avanza la renta básica como "medida estrella"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha avanzado este miércoles que ostentará la Vicepresidencia y la Consejería de Hacienda y Planificación a falta de la ratificación de la dirección de su partido.

"No habrá mucha sorpresa", ha ironizado ante los periodistas tras la apertura solemne de la X Legislatura, destacando que el futuro Gobierno de izquierdas se construye "de abajo a arriba" y fortaleciendo ideas y programas, que es "lo esencial".

Rodríguez ha insistido en que "las cosas van bien" y el objetivo es analizar de "donde sacar los recursos" para que "se note el cambio de gobierno" y mejore la calidad de vida de los ciudadanos.

En ese sentido, ha dicho que el área de Hacienda es "transversal y determinante", al tiempo que ha avanzado que la "medida estrella" del futuro Ejecutivo será la puesta en marcha de una renta de ciudadanía, un compromiso recogido en el pacto de Gobierno y en el nuevo Estatuto de Autonomía.

"No puede ser que haya niños en Canarias que no coman, es inaceptable, no nos podemos permitir la pobreza y la exclusión", ha apuntado, resaltando que la lucha por la igualdad social será el "santo y seña" del nuevo Gobierno, que lo llevará en su "ADN".

Rodríguez no ha aclarado si habrá subida de impuestos para financiar la agenda social del nuevo Ejecutivo y ha puesto el foco en el debate sobre la financiación autonómica, un tema "sensible y complejo". "Estamos en un buen punto de partida, o el cambio es a mejor o nos quedamos como estamos", ha explicado.

Además, se ha mostrado "totalmente convencido" de que se constituirá el nuevo Gobierno de izquierdas en el que, en el caso de su Consejería, tendrá "gente competente" a su lado, sin aclarar si habrá cargos cruzados entre partidos políticos.

Ha dicho que desde su nuevo cargo, Canarias no va a incumplir el objetivo de déficit pero sí va a "luchar" para poder gastar todo el superávit pues al anterior Gobierno regional "le sobró dinero" cuando había gente en las islas en dificultades.

Rodríguez ha destacado que "las reglas no se pueden saltar" y espera que a nivel estatal se impulse una revisión de la ley de estabilidad presupuestaria para que muchas instituciones, que tienen dinero "en los bancos", lo puedan gastar.