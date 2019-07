3 de julio de 2019

Tenerife se promociona ante las agencias de eventos como destino de congresos

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tenerife ha mostrado su potencial como destino para la organización de congresos, convenciones y viajes de incentivo en el IV Encuentro Anual de Agencias de Eventos Españoles Asociadas (AEVEA&CO), celebrado recientemente en Madrid.

La cita contó con la asistencia de destacadas empresas y profesionales especializados, además de otros invitados y ponentes externos, que pudieron conocer las novedades del destino en este ámbito.

La conectividad, con enlaces desde la isla a más de 160 aeropuertos nacionales e internacionales; la "extraordinaria" planta alojativa de cuatro y cinco estrellas, los beneficios fiscales y la infraestructura específica para albergar congresos y reuniones fueron algunos de los aspectos en los que incidió el consejero delegado de Turismo de Tenerife, Vicente Dorta, que fue el encargado de exponer las fortalezas de la isla para este segmento.

Los datos del año pasado recogidos por el Tenerife Convention Bureau, departamento de Turismo de Tenerife encargado de promocionar el turismo de congresos e incentivos, ponen de manifiesto la importancia que supone para la isla el sector MICE, con más de 600 eventos diferentes durante el año a los que asistieron unos 30.000 profesionales.

La cuarta edición de AEVEA&CO estuvo ambientada bajo el lema Events Lovers y se dividió en tres bloques temáticos: In love con las personas, In love con la innovación e In love con el entorno.

Además de la representación isleña, el evento contó con la presencia de profesionales como Ana Díaz Outón, de BBVA Customer Solutions; Germán León, fundador de Gestoos, empresa pionera en la aplicación de inteligencia artificial a la experiencia en eventos; Ángel Bonet, de Minsait (Indra), quien dibujó las claves de una cuarta revolución tecnológica en curso centrada en la salvaguarda del planeta y el ser humano y Natalia Bayona, experta en innovación de la Organización Mundial del Turismo, que explicó las iniciativas de su organización en la promoción de ideas innovadoras para el turismo. También intervinieron José Ruiz, CEO de Goli Neuromarketing, y Salvador Albacar, de Pop in Group.