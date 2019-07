11 de julio de 2019

Torres destaca que Canarias haya sido capaz de "arrinconar" a la ultraderecha

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha destacado que los canarios hayan sido capaces, con su voto en las elecciones, de que el archipiélago sea una de las cuatro comunidades autónomas que han "arrinconado" a la ultraderecha, dejando a Vox fuera de las instituciones, algo que, en su opinión, es para "sentirnos orgullosos".

En su discurso de investidura, Ángel Víctor Torres dijo que España está viviendo un momento en el que la crisis de las instituciones "ha dado aire a posiciones ideológicas que pretenden devolver este país a oscuros y reprobables postulados de principios del siglo XX en materia de derechos civiles".

Torres afirmó que después de las elecciones del 28 de abril y del 26 de mayo han llegado a cargos públicos integrantes de Vox que hablan "sin rubor" de hembrismo, ideología de género u organismos femeninos radicales subvencionados, que proponen derogar la Ley de Violencia de Género o suprimir las interrupciones voluntarias del embarazo o las operaciones de cambio de sexo del catálogo de servicios de la sanidad pública, y que frente al drama de la inmigración irregular, hablan de "plantar batalla a la invasión".

"Ante esto no caben medias tintas. La reacción de los partidos constitucionalistas tienen que ser de aislamiento", señaló el candidato socialista, que quiso dejar constancia en el diario de sesiones que Vox no haya entrado en el Congreso a costa del Grupo Nacionalista de Coalición Canaria, o que el Gobierno en funciones se haya mantenido "firme" en su decisión de no dar "un paso atrás" en ámbitos como la violencia de género.

En este sentido, Ángel Víctor Torres anunció que, si reúne la confianza de la Cámara, se compromete a reforzar el área y las políticas de igualdad, a combatir la lacra de la violencia machista en toda su magnitud, reforzar los derechos de las personas que ven mermados los mismos por su orientación sexual o identidad de género. También anunció que reforzará la red de atención que se presta a través de los cabildos y ayuntamientos, de manera que los DEMAS va a atender a todas las víctimas de violencia de género.