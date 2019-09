9 de septiembre de 2019

Torres insta a CC a apoyar una posible investidura de Sánchez para agilizar el acuerdo sobre el convenio de carreteras

ARRECIFE (LANZAROTE), 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha instado a CC a apoyar una posible investidura de Pedro Sánchez con el fin de que se forme gobierno en España y así se pueda agilizar el acuerdo alcanzado entre Ejecutivos a cuenta de las deudas pendientes del convenio de carreteras.

En declaraciones a los periodistas tras inaugurar el curso escolar, ha aclarado también que su Gobierno no va a retirar el incidente de ejecución de sentencia que interpuso el anterior Ejecutivo de CC porque mientras no haya gobierno "no se puede firmar el acuerdo".

Torres ha apuntado que le "hubiera gustado" que el expresidente, Fernando Clavijo, hubiese alcanzado un acuerdo con el Estado como el pactado hace menos de dos semanas por el que los casi 400 millones de obras no ejecutadas del anterior convenio se abonarán en anualidades del siguiente.

Como un Gobierno en funciones no puede aprobar un acuerdo de este tipo --más las entregas a cuenta del sistema de financiación-- ha apuntado que "sería bueno" que CC apoyara una posible investidura si finalmente Sánchez se somete a la votación en el Congreso de los Diputados.

Torres ha criticado al expresidente Fernando Clavijo --actualmente senador por la Comunidad Autónoma-- por haber "judicializado" el conflicto con el Estado --aunque las reclamaciones se iniciaron con el Gobierno de Paulino Rivero y apoyado por el PSOE y ha puesto sobre la mesa que el actual Ejecutivo "construye" y busca soluciones a los problemas frente al anterior, instalado en el "conflicto permanente".