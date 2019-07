11 de julio de 2019

Torres pide a CC que apoye a Sánchez para que Canarias reciba los fondos pendientes del Estado

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha pedido a Coalición Canaria que apoye la investidura de Pedro Sánchez para que pueda sacar adelante los presupuestos y el archipiélago pueda contar con las entregas a cuenta pendientes, que suponen más de 230 millones de euros.

En su turno de réplica a Fernando Clavijo, presidente del Grupo Nacionalista, Ángel Víctor Torres se comprometió a negociar con el Gobierno para que todos los recursos que corresponden a Canarias sean transferidos: "Me esforzaré para que eso sea así". También quiso dejar claro que no va a negociar la sentencia del Convenio de Carreteras, pues las sentencias "no se negocian, se ejecutan".

Torres hizo hincapié en que hay dos maneras de hacer política: el enfrentamiento y la negociación, y anunció que una de sus primeras acciones, una vez sea presidente, será negociar con el Estado para no tener que llegar a la judicialización y lograr así que lleguen "todos" los recursos pendientes a Canarias. También prometió exigir a sus consejeros la "máxima" ejecución presupuestaria para no tener que devolver "ni un solo euro" al Gobierno central.

El aspirante a presidir Canarias llegó a afirmar que la intervención de Fernando Clavijo pareció más un debate de la nacionalidad que propuestas para el futuro, y le emplazó a "caminar juntos" para construir Canarias con quienes han estado gobernando los últimos 26 años.

Señaló que el Gobierno de Clavijo ha contado en estos cuatro años con un incentivo económico "absolutamente extraordinario" fruto de la separación del REF del sistema de financiación; sin embargo, se preguntó si los canarios están contentos con la sanidad, la educación o la dependencia a pesar de haber contado con los recursos "más importantes" de la historia de la autonómica de Canarias.

También pidió a Clavijo que haga autocrítica porque ha hablado de dependencia y vivienda, cuando la política en esta materia en Canarias es un "fracaso", y lamentó que critique su propuesta de política fiscal, sobre todo porque cuando se tomó la decisión de bajar medio punto el IGIC, "obligado" por el PP, el propio Clavijo llegó a afirmar que con ello se retiraban 100 millones al año para los servicios públicos esenciales.

Quiso dejar claro, además, que el PSOE no aprobó la Ley del Suelo cuando formaba parte del Gobierno, pues, recordó, fue aprobada en el Parlamento de Canarias con el voto en contra del Grupo Socialista. Ángel Víctor Torres dijo que esta ley tiene aspectos que deben ser revisados y consideró un "error mayúsculo" cuando Clavijo dice que esa norma ha generado economía en Canarias. "¿Qué economía y cuántos puestos de trabajo ha generado?", se preguntó.

El candidato socialista también respondió a Clavijo en cuanto a la educación de 0 a 3 años y le recordó que funciona en Canarias gracias a los alcaldes, incluso no siendo su competencia, y "sin la sensibilidad" del Gobierno de Canarias. Además, consideró un error que el todavía presidente en funciones "se escude en la responsabilidad de otros para no tomar sus decisiones". Frente a esto, se comprometió a no decir que no aportará recursos a cualquier materia, aunque sea una competencia del Gobierno de España.

Sobre el Fdcan, aseguró que va a respetar los criterios del Fondo de Desarrollo de Canarias pero permitirá que puedan haber inversiones que hoy están prohibidas, pero no "darle más dinero a los municipios amigos" y tampoco retirar partidas aprobadas a quien en la Fecam no respalda las tesis del Gobierno.

Por último, Ángel Víctor Torres dijo que la política tiene dos "grandes" esferas: la gestión y la fiscalización. Por eso pidió al Grupo Nacionalista Canario la misma lealtad que tendrán del nuevo Gobierno y le ayude para que dentro de cuatro años puedan entregar a la sociedad una Canarias "mejor".