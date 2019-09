12 de septiembre de 2019

El 32,3% de los riojanos votaría al PSOE si hubiera nuevas generales, el 14,0% al PP y el 8,1% a UP

LOGROÑO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha difundido este jueves un nuevo estudio con datos electorales que indica que, a la pregunta a qué partido votaría su hubiera nuevas elecciones generales, en La Rioja, el 32,3% de los riojanos votaría al PSOE, el 14,0% al PP, el 8,1% a Unidas Podemos y el 5,7% a Cs.

El 18,1 por ciento de los encuestados ha respondido que aún no lo sabe, mientras que el 11,1 por ciento de ellos ha dicho que no votaría. Mientras, el 7,8% no ha contestado a la pregunta.

Por su parte, Vox obtendría el 2,4% de los votos y Pacma un 0,3%.