8 de septiembre de 2019

El 78% de los riojanos con pareja afirma no pasar suficiente tiempo con sus amigos, según un estudio

Las cenas de Navidad entre amigos, compañeros de trajbajo, etc repercuten en nuestra salud a lrgo plazo, debido al consumo de altos contenidos de grasas y alcohol.

LOGROÑO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 78% de los riojanos con pareja afirma no pasar suficiente tiempo con sus amigos. De cada diez riojanos y riojanas de entre 25 y 40 años con una relación de pareja, casi ocho consideran que el tiempo que dedican a sus amistades no es suficiente.

Así lo refleja un estudio elaborado por Telepizza con motivo de la segunda entrega de 'Humor a Domicilio', iniciativa desarrollada junto a El Terrat con la que la compañía líder del delivery ofrece a sus clientes la oportunidad de llevar al salón de sus casas a reconocidos cómicos del panorama español para disfrutar de un monólogo personalizado y una experiencia cargada de humor.

Los datos del estudio de Telepizza segmentados por Comunidades Autónomas sitúan a los riojanos en el decimoséptimo puesto entre los españoles que menos tiempo pasan con sus amigos con un 78%. Un porcentaje inferior a la media nacional, un 90%, que evidencia que las parejas de La Rioja dedican más tiempo a sus amistades que las de otras comunidades.

Ernesto Sevilla, cómico, actor y presentador de televisión, protagoniza el segundo monólogo con el que Telepizza ha sorprendido a un grupo de amigas treintañeras, después de que una de ellas, Paula, resultara ganadora del concurso que la compañía lanzó en sus redes sociales a finales del mes de marzo.

Para su monólogo, el cómico empleó varias anécdotas del grupo de amigas y bromeó sobre la diferencias entre aquellas que mantienen una relación sentimental y las que disfrutan de la soltería.

El monólogo de Ernesto Sevilla nos vuelve a plantear, en clave de humor, el eterno dilema entre quienes tienen pareja y aquellos que disfrutan de la soltería: ¿quién vive mejor? Según las conclusiones del estudio elaborado por Telepizza, para el que se han encuestado a cerca de 40.000 personas solteras y emparejadas, no pasamos suficiente tiempo juntos.

Pese a que a más de la mitad de las personas que mantienen una relación sentimental les gusta pasar su tiempo libre en casa y a cuatro de cada diez le gusta contar con invitados en su hogar, este tiempo no les basta y desearían poder ver a sus amigos más a menudo. Sin embargo, en el caso de aquellas personas que se mantienen solteras, el 20% afirma "pasar mucho tiempo a diario" con sus amistades.

PIDEN A DOMICILIO CUANDO TIENEN INVITADOS.

Ahora bien, según los datos a nivel nacional del estudio, en los momentos en los que las personas con pareja disfrutan de la compañía de sus amigos, apuestan por pedir comida a domicilio. Especialmente si se trata de reuniones vespertinas, ya que cerca del 55% reconoce recurrir al delivery por la noche y el 7% por la tarde.

En el caso de aquellos que aún disfrutan de la soltería, aunque un 58% también recurre al delivery cuando está en casa (especialmente por la noche), también disfrutan de otras actividades como hacer excursiones, realizar visitas culturales, hacer deporte o ir de compras.

A lo que dedican poco tiempo, sin embargo, es a labores domésticas (menos del 20%, la mitad que los casados), de hecho, llama especialmente la atención que cerca del 60% prefiere tener tiempo libre aunque eso signifique que en su casa "haya un poco de polvo".

En cuanto a la forma de realizar el pedido, aquí no hay demasiadas diferencias entre aquellos que tienen un compañero sentimental y quienes no, ambos recurren habitualmente al móvil, ya que cerca del 60% reconoce que no podría vivir sin él. Un dato que explica el incremento del porcentaje de pedidos realizados por desde la app de Telepizza desde 2014, que se han incrementado un 27% en cinco años.