30 de julio de 2019

#agostoclandestino proyecta este miércoles 'Tan lejos de Dios (Poesía mexicana en la frontera norte)'

LOGROÑO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El festival #agostoclandestino proyecta este miércoles 'Tan lejos de Dios (Poesía mexicana en la frontera norte)', una visión actual y conmovedora de la frontera norte entre México y EEUU a través de la mirada de los poetas que la habitan. La cita, como es habitual, será a las 20,15 horas en la Filmoteca Rafael Azcona, con un recital de introducción a cargo de Ricardo Romanos.

La película habla de las raíces indígenas, del mestizaje, de la migración y el narcotráfico, del desierto, de las maquiladoras y las mujeres de Ciudad Juárez. Todo ello, con guión y dirección del poeta, editor y gestor cultural Uberto Stabile

En palabras del propio director, "en el año 2009 empecé a trabajar en la idea de construir un retrato con poemas y testimonios de poetas de ese vasto e intenso territorio que une y separa México de los EEUU, y, entre septiembre de 2009 y febrero de 2010, tuve oportunidad de recorrer parte del desierto y las ciudades de la gran frontera americana".

"Viajé a Chihuahua, Ciudad Juárez, El Paso, Tijuana, Ensenada, Rosarito, San Diego, Saltillo y Monterrey. Iba armado con una cámara de vídeo casera, que apenas sabía manejar, y una pequeña y rudimentaria máquina fotográfica. Entrevisté escritores, grabé recitales, registré cantinas olvidadas, carreteras atravesando el desierto y calles encendidas de neón", añade.

De aquellos viajes, como relata Stabile, "nació el proyecto 'Tan lejos de Dios', y lo que en un principio era solo una antología de poesía mexicana de la frontera, que incluye poemas de 64 autores norteños, acabó convirtiéndose en un documental de 46 minutos, un trabajo en el que he dejado mucho de cuanto siento y me hace sentir ese desierto que amo y cada día me cautiva y atrapa con más fuerza".

'Tan lejos de Dios' habla "de las raíces indígenas, del mestizaje, del lejano y salvaje oeste, de la migración y la frontera, habla mucho del desierto y desde el desierto, habla de la familia, de los ancestros y habla de las soledad de las ciudades, habla de la revolución y de la música de quienes la siguen creyendo, habla de la colonización de las costumbres, y habla de la muerte pura y dura, de las maquiladoras y de las mujeres de Ciudad Juárez".

"Habla de las mujeres en cualquier rincón de México, desde los infiernos domésticos a las trincheras públicas; habla del narcotráfico y de la corrupción que asola el país, habla de armas y habla de amor, de una sociedad que día a día se reinventa para seguir viviendo, pero además, y sobre todo, nos habla de una poesía llena de vitalidad, ese viento norte que parece haber roto definitivamente el aislamiento al que parecía condenado", afirma el autor.

'Tan lejos de Dios, poesía mexicana en la frontera norte' lo publicó en España la editorial Baile del Sol y en México la UNAM (Universidad Autónoma de México). Uberto Stabile (Valencia 1959) es poeta, editor, traductor y gestor cultural. Director de Edita, Festival Iberoamericano de la Edición, la Poesía y las Artes de Punta Umbría y del Salón del Libro Iberoamericano de Huelva. Fundador de la colección de poesía bilingüe y del encuentro hispano-luso de escritores Palabra Ibérica.

Premio Valencia de Literatura y Premio Internacional de Poesía Surcos. Editor y director de la colección de poesía mexicana Aullido Libros. En la actualidad codirige la revista de poesía Alameda 39 y los pliegos poéticos Las hojas del baobab. Su poesía ha sido recopilada bajo el título Habitación desnuda 1977/2007 y sus artículos bajo el título Entre Candilejas y Barricadas.

Poemas suyos han sido traducidos al italiano, portugués, inglés, búlgaro, turco, lituano, catalán y francés. Es autor de las antologías: Mujeres en su tinta, poetas españolas en el siglo XXI, Tan lejos de Dios, poesía mexicana en la frontera norte y de la antología de microrelatos Un minuto de ternura.