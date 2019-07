18 de julio de 2019

Andreu lamenta el 'no' de Podemos que "tiene unos intereses muy marcados" y adelanta que seguirá "abierta al diálogo"

LOGROÑO, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata a la presidencia del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha lamentado la situación que este jueves se ha vivido en el Parlamento de La Rioja al volver a ver fallida su investidura como presidenta del Gobierno de La Rioja por la negativa de Podemos. "Tenía una esperanza final para que -Podemos- mirara a los riojanos que estamos deseando cambio pero tienen unos intereses muy marcados, han venido a negociar personas de fuera que no conocen la situación de La Rioja y, bajo su responsabilidad, han consumado una felonía".

Tras la votación fallida -Podemos ha vuelto a decir 'no' y, por tanto, el PSOE no ha tenido mayoría simple- Concha Andreu ha asegurado a los medios sentirte "tranquila" porque "sabía que podía ocurrir aunque no lo deseaba".

Ante lo vivido hoy en el Parlamento, ha advertido, "toda acción tiene sus consecuencias" y lo "único que veo es que hay unos intereses muy marcados: O me dan Consejerías o no va a haber presidenta".

Ante ello -ha asegurado- "y ante los votos que recibió Podemos en las urnas, sé que los riojanos no me permitirían pasar por una imposición de este calibre". Por ello, "seguiremos trabajando" y ha querido recordar a los ciudadanos que "La Rioja sigue funcionando gracias a los miles de funcionarios que están día a día haciendo su trabajo. Todo sigue y nada se ha parado".

A partir de ahora, el PSOE cuenta con dos meses para volver a tener un acuerdo antes de convocar nuevas elecciones. Un escenario ante el cual "sigo abierta al diálogo. Siempre con firmeza y nunca con imposiciones".

Así las cosas -y tal y como se ha reiterado durante los últimos días- "si hay una coalición que asegure la mayoría absoluta, es decir, los diecisiete diputados, para dar un gobierno estable los próximos años, se podrá hablar de Gobierno de coalición, mientras no se garantice esta idea solo se hablará de políticas y de futuro de La Rioja, nada más, no de Consejerías".

Sobre ello, y ante la petición de Podemos de tres Consejerías, Andreu se ha mostrado clara: "He dicho que el Gobierno de coalición es sinónimo de consejerías, si no hay una coalición que asegure la mayoría absoluta, no".

"Lo que les hemos ofrecido son políticas de futuro para mejorar la vida de los riojanos. Éste era un discurso caval, según los datos de las urnas, porque nosotros no vamos a entrar en mercadeos ni mercadillos".

Además, y a la pregunta de si estaría dispuesta a comenzar las negociaciones de cero con otros partidos -sobre todo refiríendose a Cs- la candidata socialista ha expresado: "Yo estoy dispuesta a hablar con todos.

Finalmente, la candidata socialista ha calificado como "lamentable" que "tuvieramos que volver a elecciones. Yo haré todo lo posible para que eso no ocurra".