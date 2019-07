18 de julio de 2019

Andreu lamenta que Podemos "quiera imponer" por "tener el voto que vale el Gobierno, no es proporcional ni justo"

LOGROÑO, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata socialista a la presidencia del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha lamentado este jueves que Unidas Podemos "quiera imponer por el hecho de que tienen el voto que vale el Gobierno" porque no es "ni proporcional y justo".

Concha Andreu ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación tras salir de la reunión a la que esta mañana se habían emplazado los dos partidos. Una reunión que ha durado "diez minutos" porque "estaba rota desde el principio", en palabras de la candidata socialista.

Ante ello, Andreu ha explicado que "hay que ser serios y formales" y ha recordado que el PSOE "quería un gobierno de coalición con Unidas Podemos (IU, Podemos y Equo) para asegurarnos esa estabilidad. Una vez que se ha roto esa coalición, no es posible. Podemos ceder y hablar pero lo que no puede ser es imponer por el hecho de que tienen el voto que vale el Gobierno".

La propuesta era clara -ha explicado Andreu- pero ellos "lo tenían claro. Sin Consejerías usted no va a ser presidenta".

Aunque ahora "no se atrevan a decir cuántas piden, lo cierto es que no han querido hablar porque no se las vamos a ofrecer. Nosotros queremos que participen en el Gobierno y así se los hemos hecho saber porque yo me siento responsable al cien por cien del voto mayoritario de los riojanos pero así no".

Todo porque para Andreu, "la corresponsabilidad no son sillones".

Con respecto a la posibilidad de nuevas elecciones, Andreu ha destacado que "no quiero llevar a La Rioja a próximas elecciones" y ante ello ha explicado "el diálogo no está cerrado, tengo la necesidad de mirar a los ojos y dialogar con cualquier persona con el único objetivo de mejorar la vida de los riojanos".

"En mí no van a ver nunca ninguna pega porque llevamos muchas reuniones aunque ellos -refiriéndose a Podemos- digan que no".

"Espero no ir a elecciones y para ello voy a trabajar lo máximo posible", ha explicado. Además ha querido negar que el PSOE a nivel nacional haya marcado la negociación "a pesar de lo que diga Podemos".