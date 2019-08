29 de agosto de 2019

Andreu, tras prometer su cargo: "ha sido un acto muy emocionante, precioso"

LOGROÑO, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha afirmado esta mañana, después de prometer su cargo frente a la Constitución y el Estatuto de Autonomía, que "ha sido un acto muy emocionante". "Precioso", ha afirmado Andreu a los medios de comunicación, a los que ha reconocido: "me han entrado ganas de llorar".

Además Andreu ha mostrado su satisfacción al haber elegido la Plaza del Parlamento de Logroño para celebrar el acto de la toma de posesión de su cargo: "El ministro Planas me ha dicho que sacar este acto a la calle es muy bonito, lo hace cercano, le da otro espíritu", ha comentado Andreu, que conculía: "la verdad es que se ha notado, ha sido precioso".

Para la presidenta, que se ha mostrado visiblemente emocionada durante su discurso y mientras saludaba a familiares y compañeros su partido, "ver a mi familia y a amigas que han venido expresamente a verme ha sido precioso".

En referencia al que ha sido su primer discurso como presidenta del Gobierno La Rioja -en el que Andreu ha procalamado: "este será el siglo feminista" y "este momento va por todas las mujeres riojanas"-, se ha reafirmado: "A las mujeres nos toca ponernos en igualdad, con la ayuda de los hombres, por supuesto". "Nos tenemos que empeñar y yo de eso no tengo falta", ha afirmado, y con seguridad ha añadido: "me empeño y me empeño".