Podemos tumba la investidura de Andreu (PSOE) como presidenta de La Rioja

LOGROÑO, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El voto contrario de la diputada regional de Podemos Raquel Romero ha vuelto este jueves a tumbar, por segunda vez, la investidura de la candidata socialista Concha Andreu como presidenta de La Rioja.

Como en la votación que se registró el pasado martes, en la primera sesión de investidura, los votos a favor para Andreu han sido 16, los cosechados entre los 15 diputados con los que cuenta el PSOE en la Cámara riojana y la diputada Henar Moreno, de Izquierda Unida, con quien se tiene un acuerdo programático.

Por contra, los 'noes' se han recogido entre los grupos del Partido Popular -con 12 diputados- y Ciudadanos -con 4 representantes-, además del de Raquel Romero -que ha sido abucheada por el público al emitir su voto-, lo que suman otros 16 escaños.

De este modo, estos 16 votos, empate, son insuficientes de nuevo, ya que, si bien en la primera sesión era necesaria mayoría absoluta -17 de los 33 diputados-, en este segundo intento bastaba con la mayoría simple. La aritmética, sin embargo, situaba esta mayoría simple en la misma cifra, 17 diputados que finalmente no se ha podido alcanzar.

Desde la primera sesión del pasado martes, se han vivido dos jornadas frenéticas en el Parlamento regional, con continuas declaraciones en los medios tanto de Andreu como de Romero.

Sin embargo, ambas no se sentaron juntas en una mesa de negociación hasta ayer tarde, en un encuentro que duró cerca de cuatro horas, pero que no desatascó la investidura, y esta misma mañana, a las 10, en una reunión 'exprés' que no ha durado más de unos minutos, cuando se ha comprobado que las posturas seguían inamovibles.

Para el PSOE, en todo momento el principal escollo ha sido la petición de Consejerías -3 de 8 en un principio, esta mañana la exigencia ha bajado a 2- por parte de Podemos, mientras que se les ofertaban dos Viceconsejerías de Igualdad y de Reto Demográfico y la Dirección General de Vivienda.

Para Podemos, por su parte, la principal reivindicación ha sido formar un Gobierno de coalición, en el que se contara con Consejerías y, especialmente, con presencia en el Consejo de Gobierno, algo, con que los cargos intermedios ofertados por los socialistas, no era posible.

Ahora se abre un escenario que abarca hasta un máximo de dos meses para que se pueda llegar a un acuerdo. Durante este plazo, se podrá convocar pleno en el momento en el que haya pacto -un pacto que pasaría, de nuevo, por PSOE junto con IU y Podemos, para sumar 17 votos, o que podría explorar nuevas vías, como con Ciudadanos, con quien sumaría 19-.

Si se extingue el plazo de dos meses, que concluiría en septiembre, sin que se haya formado nuevo Gobierno regional, sería el momento en el que se disolvería el Parlamento de La Rioja y se procedería a la convocatoria de nuevas elecciones.