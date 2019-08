26 de agosto de 2019

El Ayuntamiento reconsidera la 'Casa de las Letras' y recuperará el espacio para el Parque Gallarza

La concejala de Economía y Hacienda, Esmeralda Campos, ha anunciado esta mañana que el Ayuntamiento "se ha replanteado" la construcción de la 'Casa de las Letras' y que busca "recuperar ese espacio para el Parque Gallarza". En esta línea, la concejala de Cultura, Carmen Urquía, ha añadido que se pondrá en marcha un 'Plan de lectura' para "crear servicios de incentivación lectora", saldando así el que era uno de los objetivos principales del espacio.

"Tenemos recursos públicos suficientes y estamos en la obligación de plantearnos como potenciarlos en lugar de crear nuevas y costosas infraestructuras", ha señalado Urquía.

Por su parte, Campos ha detallado que la obra de 'La Casa de las Letras' se encuentra en este momento parada porque el proyecto carece del informe de Seguridad y Salud Laboral. "Los trámites administrativos que hemos realizado desde el 15 de junio se han dirigido a la paralización del proceso administrativo con el fin de que el Ayuntamiento pueda resolver el contrato en forma y plazo legales", ha especificado la concejal.

Una vez se resuelva, la premisa es, según Esmeralda Campos, que el Equipo de Gobierno recupere el Parque de Gallarza. "Queremos desarrollar un urbanismo sostenible y ampliar este parque público que forma parte del corazón de esta ciudad desde el año 1956 con el fin de ampliar su extensión con arbolado, bancos y una nueva zona polivalente", ha señalado.

EL COSTE DE 'LA CASA DE LAS LETRAS'

Las obras estaban licitadas por un importe de 2,6 millones de euros, se adjudicaron 1,7 millones y tenían un plazo de ejecución de 15 meses. Además, desde el consistorio han señalado que este proyecto -puesto en marcha por el anterior equipo de gobierno- ha costado al Ayuntamiento de Logroño 442 mil euros "entre las certificaciones de rehabilitación, las obras de emergencia del derribo de los muros perimetrales o diversos costes como la redacción de los distintos proyectos", después de que se derrumbase parte de su estructura en 2017.

Campos ha subrayado que "no se deben crear infraestructuras que no sean absolutamente necesarias" y ha puesto en relieve que al equipo de Gobierno le guía el "máximo rigor" a la hora de gestionar el dinero público y el "máximo ahorro". Algo que no parece estar en sintonía con el proyecto de la Casa de Las Letras, teniendo en cuenta que, "según los estudios realizados", tendría un gasto de 5 millones de euros en los próximos 5 años y un coste de mantenimiento anual de 680 mil.

PLAN DE LECTURA

La concejala de Cultura ha explicado que "las dotaciones culturales deben ir a los espacios que no la tienen, como la zona de 7 Infantes, la Cava, o Los Lirios" y ha anunciado que el Ayuntamiento pondrá en marcha este mandato un 'Plan de Lectura' por los barrios.

Según ha señalado Urquía: "Vamos a habilitar puntos de lectura en la ciudad que se sumarán a la Pajarera del Parque del Carmen y a la bibliopiscina de La Rioja. El primero de ellos vamos a intentar que sea el quiosco de La Rosaleda, en El Espolón".

También ha explicado que el Equipo de Gobierno mantendrá un encuentro con el próximo consejero de Educación para iniciar un programa de actividades de "animación a la lectura" en los Centros Educativos en colaboración con las bibliotecas escolares con el objetivo de fomentar el hábito de la lectura en las etapas de Educación Infantil y Primaria, y en ESO con actividades vinculadas a los libros en horario escolar.

Para terminar, Urquía ha señalado que buscan "potenciar" la Biblioteca Rafael azcona ampliando sus horarios de apertura, abriéndola durante los meses de verano -en los que en la actualidad permanece cerrada- y "rentabilizar todas las salas". "Queremos que esta biblioteca sea un referente cultural y de fomento de la lectura", ha señalado la concejal.

RECORRIDO DE LA CASA DE LAS LETRAS

El proyecto original de la entonces Casa del Cuento se presentó en octubre de 2015, "un centro de incentivación a la lectura" -como se le denominó en aquel momento- licitado por 2.686.733 de euros, adjudicado por 1.746.377,05 euros a la UTE Eurocontratas y Ortiz Construcciones, y que contaba con un plazo de ejecución de 18 meses.

El proyecto primero consistía en la reforma interior del edificio de 1914, obra del arquitecto Quintín Bello, quien lo diseñó como casa de campo de la familia Herreros de Tejada, que ha albergado diversos usos, el último, un centro de educación infantil desde 1974 hasta 2012 adscrito al CEIP Vuelo Madrid Manila. Además, pretendía la remodelación del entorno para integrar mejor el edificio con el parque; y la instalación del conjunto escultórico 'La Vía Láctea', de Teo Sabando.

En septiembre de 2017 el Ayuntamiento rescindió el contrato de construcción de la 'Casa del Cuento', cuya indemnización a la empresa constructora fue de 34.387,66 euros y lo licitó nuevamente, en este caso como 'Casa de las Letras'. El Consistorio en 2018 adjudicó las obras de la ya 'Casa de las Letras' a la UTE formada por las empresas Ortiz Construcciones y Proyectos, y Perica Obras y Servicios por un importe de 1,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 15 meses. Las obras nunca se han llegado a iniciar.