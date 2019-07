16 de julio de 2019

Baena(Cs) culpa Andreu(PSOE) de "prestarse a que La Rioja sea moneda de cambio en la negociación de Sánchez e Iglesias"

LOGROÑO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo de Ciudadanos en el Parlamento de La Rioja Pablo Baena ha culpado este martes a la candidata socialista a la Presidencia de la comunidad, Concha Andreu, de "prestarse a que La Rioja sea moneda de cambio en la negociación entre Sánchez e Iglesias" para el Gobierno nacional.

En su intervención en la segunda jornada de la investidura de Andreu, a la que Baena ha anunciado expresamente su voto en contra, el portavoz 'naranja' ha recordado a la candidata del PSOE que "nos abrimos a hablar de un gobierno centrado, progresista y que hiciera avanzar a La Rioja, la rioja, pero no ha sido posible".

Algo, ha afirmado, que no ha sido "por la existencia de diferencia insalvables, ustedes socialistas y nosotros liberales, sino porque usted -le ha dicho directamente a Andreu- no quiso comenzar ningun diálogo con nosotros".

"Tendrán que explicar si Pedro Sánchez es el causante de esto, de no querer siquiera explorar esta posibilidad, que la tuvo y la desperdició. Pudo haber elegido la opcion que le parecía la más difíicil, pero eligió la que le pareció la mejor para sus intereses y para los intereses de Pedro Sánchez", ha añadido.

Por eso, el portavoz parlamentario de Ciudadanos ha afirmado que Andreu "se ha prestado a que La Rioja sea moneda de cambio en las negociaciones entre Sánchez e Iglesias, no quiso siquiera valorar nuestra altrnativa". "Suya es la situacion de inestabilidad en la que nos encontramos ahora. Culpa a UP de la situación. ¿Pero no conoce a UP? Así que la culpable de la situación es usted", ha sentenciado.

Por eso, le ha tachado a la candidata socialista de que "no ha hecho los deberes" y ha lamentado que "su discurso de ayer intentó cargarlo de ilusión, pero solo transmitió incertidumbre, porque depende de Podemos, y eso no es nada ilusionante". "Necesitamos un proyecto que no dependa de los caprichos de nadie", ha recalcado.

Se ha referido también Baena al programa de gobierno, que ha dicho que "no es un buen programa para La Rioja" y ha recordado, en este sentido, que "ya ha anunciado la subida de impuestos, recupera el impuesto de patrimonio y el de sucesiones, nos aboca a etapa de retraimiento". En definitiva, ha dicho, "es irrealizable, carece de fundamentos sólidos en materia presupuestaria".

"Si consigue ser investida, desde Cs haremos una oposición firme a su gobierno radicalizado y de políticas regresivas y defenderemos a las familias riojanas del sablazo que están pensando. Por todo esto, vamos a votar no a su investidura con este programa y con estos socios, porque ni es lo que necesita La Rioja ni usted no es creíble en estos momentos", ha concluido.

En su respuesta, la candidata socialista ha criticado que "nosotros llevamos reivindicando al Gobierno de Rajoy todo lo que usted dice que hay que reivindicar, y dónde estaba entonces Ciudadanos", mientras que le ha recordado que "en materia económica, ha sido usted igual de responsable de la situación en la que nos encontramos que el PP", una situación, ha afirmado "que es mala".

Ha acusado a los 'naranja' de "no hacer autocrítica, y así pierde toda la credibilidad", aunque ha reseñado que "yo voy a estar abierta siempre a dialogar, pero pusieron tal cordón sanitario que fue imposible pasarlo", al tiempo que ha recordado a Ciudadanos que "si pactan con la extrema derecha, tampoco nosotros nos vamos a poder juntar".

Ha explicado que "si recaudamos impuestos es para el bien común, no para que se quede en los bolsillos, las rentas más altas tienen que cotizar más y a las empresas familiares que tienen problemas habrá que facilitarle el desarrollo".

"Hay que ser responsables. ¿Sería capaz de ayudar a la sociedad riojana a que hubiera un cambio efectivo? Está en su mano. Sé que vamos a tener que trabajar mucho y dialogar mucho por los consensos, pero vayamos con la verdad por delante por mejorar la vida de los riojanos", ha finalizado la candidata del PSOE.