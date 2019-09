Casado califica de "enfermedad social" la propuesta de veto de Bildu a PP, Cs y Vox en la campaña electoral

453606.1.500.286.20190921124227

"Nadie puede dormir tranquilo si Bildu tiene una posición relevante en la política española"

LOGROÑO, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Pablo Casado, ha calificado de "enfermedad social" que "alguien no pueda visitar una comunidad autonóma por tener una ideología o por defender la libertad", en respuesta a la propuesta de Bildu de pedir en el Parlamento vasco el veto del PP, Ciudadanos y Vox durante la campaña electoral.

Casado ha realizado estas manifestaciones antes de acudir, en Logroño, al tradicional acto del 'Pisado de la uva y ofrenda del primer mosto a la Virgen de Valvanera', que se enmarca en las fiestas de San Mateo de la capital riojana. Ha estado acompañado de la vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, y del presidente de los 'populares' riojanos, José Ignacio Ceniceros.

Ha señalado en relación a la propuesta de Bildu, que "yo no soy importante para ir o no, que por supuesto voy a seguir yendo, sino que es un símbolo de lo que está pasando demasiadas veces en el País Vasco".

De hecho, ha lamentado que "hay quien no es grato por ser hijos de guardias civiles, hay funcionarios que no son gratos por no hablar la lengua cooficial, y hay familiares que no son gratos porque tienen que irse del País Vasco porque no comulgan con el nacionalismo excluyente".

Todo ello, lo ha calificado de "enfermedad social".

Para Casado "es triste" que Bildu "haya sido imprescindible para llevar al Gobierno de Navarra al PSOE". Por ello, ha asegurado que "nadie puede dormir tranquilo si Bildu tiene una posición relevante en la política española", por lo que "es hora para que todos los partidos constitucionalistas, incluido el PSOE, hagamos una reflexión de que en Democracia no todo es asumible y que un partido que nos quiere echar de un parte tan importante de España, que además no ha condenado los 800 asesinados de la banda terrorista ETA, no puede ser socio ni en Navarra, ni en País Vasco, ni en ningún lado".