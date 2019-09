29 de septiembre de 2019

El Casco Antiguo de Calahorra sonará "bien alto" los días 5 y 6 de octubre

LOGROÑO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra presenta la primera edición de "El Casco Antiguo Suena". Este festival inédito en las calles del Casco Antiguo de la ciudad nace con la ilusión de los jóvenes calagurritanos de volver a llenar sus calles y plazas.

Tras la buena acogida de la I Edición de la Ronda con Arte Joven en la que se mostraron distintas obras murales, pintura y obras efímeras por el Casco Antiguo, se pretende dar un paso más allá y crear paralelamente un proyecto que englobe otras disciplinas artísticas.

Durante los días 5 y 6 de octubre, mientras se desarrolla la segunda edición de la Ronda con Arte Joven, contaremos con una serie de conciertos, sesiones de DJs, actividades infantiles y gastronómicas. Apostamos por los jóvenes, por Calahorra y por su Casco Antiguo.

El Rasillo de San Francisco será el lugar principal de este festival. En él actuarán los grupos Boheme de Calahorra, Las Gafas de Mike y Con X The Banjo. Además, IPU DJ, Lazy Sunday DJ, DJ IMA y el calagurritano Daniel Toral DJ pondrán el broche de oro con sus sesiones de DJ.

Nuestro público objetivo es joven. Por eso las actividades varían y se ajustan a diferentes franjas de edad para ayudar a inculcar el valor y la tradición del barrio más antiguo de Calahorra. El objetivo que queremos alcanzar se centra en hacer del Casco Viejo una zona familiar no solo de paso, sino también en donde vivir el ocio, disfrutar de la cultura y vivir la historia de sus calles y lugares emblemáticos.

Agradecer a la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo al Ayuntamiento de Calahorra, Instituto Riojano de la Juventud, Restaurante El Albergue, Bar Las Vegas, Logística Ezquerro, Ramón Óptica, Bar Viñas, Audio Lorenzo, Bar Cafetín, Centro Comercial ARCCA, Productos Técnicos Celorrio, The New Ads, Joyería Miguel Herce, Electromantenimiento, Librería Caprichos, Pepe Chuletón y Tope Moda, porque sin ellos no hubiera sido posible.