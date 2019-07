5 de julio de 2019

Catedrático UR, mejor trabajo del ACEDE por un estudio sobre estrategias y rentabilidad de operadoras telefonía movil

LOGROÑO, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Jaime Gómez Villascuerna, catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de La Rioja, ha recibido el Premio ACEDE 2019 al Mejor Trabajo presentado en el XXIX Congreso de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE), celebrado recientemente en A Coruña.

El trabajo premiado -titulado 'Market supporting institutions, society's uncertainty avoidance and first-mover advantages in the telecommunications industry'- se enmarca en la actividad investigadora que desarrolla el Grupo Strategos de la Universidad de La Rioja y en el proyecto ECO2017-85451-R financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

Junto al catedrático Jaime Gómez Villascuerna, han sido premiados por este trabajo los profesores Juan P. Maícas, de la Universidad de Zaragoza, y Gianvito Lanzolla, de la City University of London (Cass Business School).

El trabajo premiado centra su atención en las telecomunicaciones móviles, un sector que, según datos de GSMA Intelligence, en el año 2019 empleaba directamente a 14 millones de trabajadores (a otros 17 millones indirectamente) y que alcanza casi 9.000 millones de conexiones y un número de suscriptores individuales que supera los 5.100 millones (aproximadamente, el 67% de la población mundial).

Además, se trata de una industria que en estos momentos se encuentra en transición hacia la quinta generación y cuyo desarrollo ha sido y será determinante para otros sectores como la banca (Fintech), la automoción (conducción autónoma) o la salud (servicios a distancia).

El trabajo analiza las estrategias y la rentabilidad de 137 operadores de telefonía móvil que operan en 38 países distribuidos en los cinco continentes durante el período entre los años 1998-2009.

En concreto, pone el foco de atención en las ventajas del pionero, algo es importante no solo para entender la rentabilidad del lanzamiento de un nuevo producto o de la adopción de una nueva tecnología -como es el caso analizado en esta investigación- sino también en otros ámbitos muy diversos como pueden ser, por ejemplo, los lanzamientos de penaltis en las competiciones deportivas.

La investigación se centra en la fecha de entrada de las operadoras de telecomunicaciones móviles en los distintos mercados nacionales y en su efecto sobre la rentabilidad. La idea principal es que las empresas que entraron en primer lugar son capaces de obtener rentabilidades más altas que las de entrada más tardía, al menos durante un tiempo. Los motivos son fundamentalmente tres.

El primero es que los primeros entrantes pueden ser capaces de seleccionar los consumidores que más están dispuestos a pagar y generar costes de cambio. Estos costes de cambio pueden inducirse, por ejemplo, a través de programas de fidelización.

En segundo lugar, normalmente los pioneros son empresas con productos o servicios innovadores, que protegen a través de patentes u otros mecanismos relacionados con la propiedad intelectual.

Finalmente, ser los primeros les permite hacerse con recursos de mejor calidad, como pueden ser empleados con mejor formación o con más talento, u ocupar espacio perceptual en la mente del consumidor.

Los resultados muestran que, efectivamente, aquellas operadoras que entraron antes en cada país tienen, en media, una mayor rentabilidad que aquellas que lo hicieron más tarde. En concreto si nos fijamos en los beneficios antes de amortizaciones, intereses e impuestos, los pioneros obtienen, en media, casi 13 puntos porcentuales más de rentabilidad al año que quienes comenzaron a operar más tarde.

Además, el trabajo muestra que las instituciones formales (que normalmente asociamos con las leyes) y las informales (en esencia, la cultura) varían entre países y tienen un efecto importante sobre dicha ventaja.

Así, en países con un mayor desarrollo de las instituciones formales, los pioneros tienen más dificultades para mantener su ventaja a lo largo de los años, ya que el resto de empresas se encuentra con un entorno en el que las hay más libertad de inversión, financiación, y comercio, y en el que es más sencillo abrir o cerrar un negocio.

Entre otras cosas, esto permite que las empresas que entran más tarde y que están en una posición de desventaja puedan adquirir los recursos que necesitan para competir de forma efectiva con los pioneros con mayor facilidad y, en general, que puedan desarrollar su actividad con menos distorsiones.

De igual modo, las instituciones informales también son importantes para entender las diferencias de rentabilidad entre los pioneros y el resto de las empresas. En particular, la aversión a la incertidumbre de la sociedad de un país tiene como consecuencia que los consumidores sean más proclives a decidirse por la oferta de la empresa pionera, que perciben como la menos arriesgada.

Sin embargo, en este caso, según el trabajo, esta dimensión solo es relevante en aquellos países en los que el desarrollo de las instituciones formales es bajo, lo que sugiere que un mayor desarrollo institucional formal reduce el efecto de la aversión a la incertidumbre de los consumidores.

El XXIX Congreso de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE) 'Globalización en entornos de complejidad e incertidumbre' tuvo lugar en la Universidad de A Coruña durante del 16 a 18 de junio de 2019, siendo el presidente del Comité de Honor el rey Felipe VI.