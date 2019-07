19 de julio de 2019

CERMI-La Rioja se reúne con el Ayuntamiento para solucionar el cobro del 20 por ciento de las subvenciones de 2018

LOGROÑO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de La Rioja (CERMI-La Rioja), Manoli Muro, junto al técnico de este Comité, Álvaro Azofra, se han reunido con la concejala de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Logroño, Esmeralda Campos, para trasladarle personalmente la preocupación del colectivo de las personas con discapacidad a las que representa el CERMI-La Rioja por el retraso en el pago por parte del Ayuntamiento de Logroño del 20 % de las subvenciones correspondientes al año 2018 concedidas por el Ayuntamiento de Logroño.

Para algunas de las Entidades que componen el movimiento CERMI, dicha subvención es su única o principal fuente de ingresos, y en consecuencia esta demora en el pago está acarreando problemas graves de liquidez y falta de medios económicos para llevar a cabo los proyectos.

La concejala tomó nota de la solicitud del CERMI-La Rioja y les contestó que lo iba a mirar detenidamente, ya que a día de hoy y dado el poco tiempo que lleva en el cargo, no disponía de información suficiente. Al mismo tiempo se mostró en disposición a colaborar y afirmó que no es lógico que parte de una subvención del 2018 no se haya cobrado todavía en julio del 2019.

La primera reunión del CERMI-La Rioja con la nueva concejala discurrió en todo momento en un tono muy cordial.