19 de julio de 2019

CSIF critica que Paradores "niega la conciliación familiar a una gobernanta del parador de Santo Domingo"

LOGROÑO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha criticado en una nota de prensa que Paradores "niega la conciliación familiar". En concreto, expone "el flagrante caso" de una afiliada de CSIF que trabaja en Paradores desde 2007, los últimos nueve de gobernanta en el Parador de Santo Domingo de la Calzada, y que había pedido el traslado al de Calahorra, para lograr la conciliación.

Una entrevista por Skype, que fue la única prueba a la se le sometió, "tras nueve años de gobernanta", declinó su petición de traslado para desempeñar el mismo puesto en el de Calahorra, que había quedado libre "tras la jubilación de su gobernanta".

La trabajadora pedía el traslado a Calahorra ya que su marido trabaja en una empresa de construcción de Alfaro. Sin embargo, ella, desde hace nueve años, "vive en un piso de alquiler en Santo Domingo dado los casi 120 kilómetros que separan ambas poblaciones como para desplazarse a diario ida y vuelta lo que significa que el matrimonio debe tener 'dos casas abiertas'.

También significa que la trabajadora "llevaba nueve años esperando una oportunidad como esta que salió cuando se enteró de que se jubilaba la gobernanta del Parador de Calahorra".

Por su parte, Paradores justifica que se trata de un puesto de libre designación y que la trabajadora "no daba el perfil para un puesto que se ha adjudicado a una candidata externa a la empresa".

"Una maniobra muy fea, según CSIF, que desmerece los nueve años de gobernanta que lleva en Santo Domingo, así como la fidelidad que ha mostrado a Paradores donde empezó desde lo más abajo, haciendo extras en bodas banquetes y comuniones".

"Siempre hemos tenido el problema de la distancia que ahora era un momento óptimo para solucionar", expone la empleada que, ante la negativa de Paradores, ha pedido la excedencia voluntaria.

"No ha sido una rabieta, sino la sensación de que las oportunidades están agotadas. Yo me hubiese trasladado al Parador de Calahorra aunque fuese para trabajar de camarera de pisos, de lo que fuese, pero todas las opciones estaban cerradas. Por eso he entendido que lo mejor era irme. Hay veces que es mejor volver atrás que perderse en el camino. Si le pides a la empresa que te ayude a solucionar un problema después de nueve años y ves que el puesto se ha dado a una candidata externa, con todos los respetos para ella, ¿qué sentido tiene esto? ¿cómo te vas a motivar así? La más honesta es la decisión que he tomado".

"El día que me llamaron por teléfono desde RRHH para comunicármelo lo vi claro".

A partir de ahora, la empleada buscará trabajo próximo a su domicilio, "de lo que haga falta, será como volver a empezar de nuevo", pero solucionará el problema que más le "atosigaba, el de la conciliación familiar, y que Paradores se negó a hacerlo".