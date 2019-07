Díaz (PSOE) dice que Andreu "cuenta con la legitimación popular y la fuerza de votos" para ser investida presidenta

Reclama a Podemos que "no regale el voto a la derecha" y que esté "a la altura" uniéndose al acuerdo programático del PSOE con Izquierda Unida

LOGROÑO, 8 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Parlamentario del PSOE, Raúl Díaz, ha propuesto a la socialista Concha Andreu como candidata a presidenta de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Todo ello, porque "cuenta con la legitimación popular y la fuerza de los votos" obtenidos el pasado 26 de mayo.

Ha sido, tras reunirse con el presidente de la Cámara riojana, Jesús María García, en el marco de la ronda de contactos con los distintos portavoces parlamentarios con vistas a la próxima sesión de investidura.

Los riojanos "dejaron claro con su voto que la fuerza política más votada era la del PSOE, con bastante diferencia respecto a la segunda, el PP", ha afirmado Díaz. El 26 de mayo, los riojanos y riojanas "expresaron una clara voluntad de cambio que se materializó en las urnas con los 15 diputados y 63.000 votos obtenidos por el PSOE y Concha Andreu".

El segundo motivo de la propuesta del portavoz socialista es que la "aritmética" señala que Concha Andreu "es la única opción que suma". De hecho, el PSOE llegó a un "acuerdo programático de izquierdas y trasformador" el pasado viernes con Izquierda Unida, y sigue negociando el apoyo de la diputada de Unidas Podemos, Raquel Romero.

"Concha Andreu está preparada para llevar a cabo el mandato que le dieron las riojanas y riojanos el pasado 26 de mayo y poder enfrentarse a una sesión de investidura", ha indicado Díaz.

MANO TENDIDA A PODEMOS

El portavoz socialista ha indicado que su formación "sigue tendiendo la mano a todas las fuerzas políticas que quieran una comunidad autónoma de cambio". A Podemos le ha pedido "que no regale el voto a la derecha, porque la diputada de Podemos cada segundo que pasa se lo está dando a Ceniceros que está gastando el dinero público, vía decretos", y que "se una a ese pacto de transformación que tenemos suscrito dos fuerzas muy importantes en la Comunidad".

"Hay que estar a la altura", ha reclamado Díaz a Podemos, y que "se una a ese acuerdo programático". No obstante, ha señalado que "estoy convencido que las fuerzas del cambio nos vamos a poner de acuerdo para el día que llegue la investidura".

El portavoz de los socialistas ha indicado que "no sabemos dónde está el problema" con Podemos, porque "el otro día estuvimos esperándoles a una reunión, y no solo no acudieron, sino que enviaron un comunicado tramposo que decía que no habíamos acudido a su sede; siendo la sede más neutral la sede parlamentaria".

Por otra parte, Díaz ha insistido en llegar al acuerdo, porque "o estamos a la altura de los que dijeron los riojanos y riojanas el pasado 26 de mayo o ese bloqueo será regalar el voto a la derecha". En este punto, ha desvelado que "estamos en contacto permanente con la diputada de Podemos y estamos convencidos que el día que quieran hablar de programas y de transformación de la comunidad autónoma no vamos a tener ningún problema".

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha recordado que "antes de que se rompiera la coalición, nosotros ya apostamos por un Ejecutivo de cooperación, sin dibujar líneas rojas, pero hace falta sentarnos a dialogar". En este punto, ha indicado que "los que han dando bandazos han sido desde Podemos La Rioja".