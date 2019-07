15 de julio de 2019

Díaz(PSOE) cree que Podemos "no tiene ni una sola razón" para "bloquear y votar no" a Andreu como presidenta de La Rioja

LOGROÑO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de La Rioja Raúl Díez ha mostrado este lunes su convencimiento en que Podemos -en la persona de su única diputada regional Raquel Romero, integrada en el Grupo Mixto- "no tiene ni una sola razón" para "bloquear y votar no" a la candidata socialista Concha Andreu como presidenta de la comunidad.

Así lo ha afirmado Díaz, en declaraciones a los medios de comunicación, tras la primera jornada de la investidura de Andreu, que ha ocupado en su totalidad el discurso de la candidata -pendiente solamente, tras el acuerdo programático con IU, del voto de la diputada de Podemos-.

"Teníamos ya ganas de escuchar en La Rioja un discurso claramente ambicioso, valiente y transformador. Hacía más de 20 años que no escuchábamos en la comunidad un discurso progresista y, por primera vez, a cargo de una candidata mujer", ha afirmado el portavoz socialista.

En este sentido, ha considerado que "nuestra tierra lo merece, porque tener en el Gobierno a Ceniceros es languidecer, y, con él, toda La Rioja, porque somos los últimos en crecimiento económico, los últimos en producción industrial y tenemos las tablas salariales más bajas".

Por contra, ha valorado que el discurso de Andreu ha sido "claramente transformador y para un cambio real", por lo que ha asegurado que "no puede estar Ceniceros ni un minuto más sentado en el Consejo de Gobierno, hay un acuerdo programático, un auténtico pacto de Gobierno para cambiar la comunidad".

Díaz ha abogado "por decirles a las fuerzas progresistas que tenemos mayoría absoluta en el pleno, que tenemos que esta a la altura de las circunstancias, a la altura del programa político presentado por Concha Andreu y a la altura de los que mandataron con su voto centenares de miles de riojanos el 26-M".

En este sentido, ha dicho que "seguimos teniendo la mano tendida" para negociar con Podemos, pero ha apuntado que "durante este fin de semana hemos escuchado cosas con clara ambición que no se corresponden en puridad con la representación parlamentaria". "Es absolutamente descabellado exigir tres Consejerías", ha sentenciado.

Además, en palabras del portavoz del PSOE, "tras escuchar este discurso del programa de Gobierno, la diputada de Podemos no tiene ni una sola razón para bloquear y votar no a esto, dejando mientras que el PP siga en el Gobierno de La Rioja".

"Raquel Romero -ha añadido- va a tener muy difícil decir que no y explicar el bloqueo a un Gobierno progresista y transformador". Díaz, con todo, ha señalado que, sobre posibles pactos con otras fuerzas como Cs, "tenemos siempre actitud dialogante, no tenemos líneas rojas, los vetos no van con nosotros, pero la fuerza progresista y de cambio siempre va a ser clara muestra de identidad del PSOE".

"Con la ilusión de los votos de más de 63.000 riojanos, no queremos ni que se llegue al jueves, lo deseamos incluso para mañana", ha dicho, en alusión a la investidura de Andreu. "Lo que nos diferencia de otras comunidades es que el voto del 26M dijo alto y claro que La Rioja tenía que ser progresista y hay diputados suficientes para llevarlo a cabo", ha finalizado.