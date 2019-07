3 de julio de 2019

"Estamos haciendo programas y programas y se nos ha olvidado que lo que realmente tiene que hacer un niño es jugar"

LOGROÑO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La trabajadora social de APIR (Asociación Pro Infancia Riojana) y vicepresidenta de FARMI (Federación de Asociaciones contra el Maltrato), Silvia Valiente, ha manifestado: "Estamos haciendo programas y programas y se nos ha olvidado que lo que realmente tiene que hacer un niño es jugar".

Valiente, que ha desarrollado una ponencia sobre Intervención con Infancia en Situación de Riesgo en el Curso de Verano de la Universidad de La Rioja, ha señalado, en declaraciones a los medios de comunicación, cómo "el maltrato es un concepto mucho más amplio de lo que se viene manifestando habitualmente".

Así, aunque "lo entendemos siempre como algo relacionado con violencia física, o abuso" también es maltrato "el abandono, sobreprotección, la ausencia de juego, el no tener en cuenta al menor cuando se toman sus decisiones, el maltrato ambiental, o no respetar su derecho a participación".

"Vamos a aprender a respetar todos los derechos del niño no como si fuera una persona del futuro, sino tal cual la tenemos ahora y vamos a aprender a tratarlo con esos derechos", ha invitado.

En este sentido, ha afirmado que "el derecho al juego es uno de los derechos fundamentales del niño, porque es con el que maduramos, con el que nos expresamos hasta que somos mayores".

Bajo este prisma ha señalado cómo "en algunas partes tenemos esa ausencia por muchísimo estrés, como puede ser por situaciones de guerra"; y, de este modo, "y cuando se mandan bloques de comida se mandan también de juguetes, porque se entiende a la misma altura".

En cuanto a "nuestro mundo actual", ha apuntado, "tenemos una privación del juego porque los estamos saturando de otras actividades". "Les enseñamos inglés, ballet, chino y se nos olvida que, lo que realmente tiene que hacer que un niño madure es el juego", ha dicho.

"Un niño que juega, que se cae, que explota... va mejor en el cole, se relaciona mejor socialmente, se maneja mejor con la frustación", ha subrayado.

También ha invitado a "hablar con ellos" cuando tienen un conflicto, porque "no son el futuro, son el presente" y "si les dejamos tiene mucho que enseñarnos".

De su propia experiencia ha extraído cómo, en una ocasión, le dijo una niño: "Yo aquí soy buena, y me porto bien, porque no tengo por qué portarme mal, porque me tratais bien y no hay ningún motivo para que yo me porte mal". "Si de ahí no sacas conclusiones", ha aseverado.