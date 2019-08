31 de julio de 2019

Fernando Beltrán sustituirá a Lleyda en la dirección de Cáritas La Rioja con el fin de "servir" a los más necesitados

LOGROÑO, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Fernando Beltrán tomará en septiembre el relevo de Luis Lleyda en la dirección de Cáritas La Rioja y las presidencias de Fundación Cáritas Chavicar y Proyecto Hombre La Rioja con el fin de "servir, conocer, escuchar y ayudar" a los más necesitados y motivar a la juventud "porque ésta es una labor de todos".

Fernando Beltrán ha sido presentado este miércoles a los medios de comunicación por el delegado diocesano de Cáritas, José Andrés Pérez, y el obispo de Calahorra y La Calzada Logroño, Carlos Escribano. Beltrán, casado y con tres hijos, se define como "católico y religioso" y ha asegurado que llega al cargo "con el fin de aprender muchísimo" y "con la alegría de asumir algo que, en un principio no tenía previsto".

"Yo siempre he admirado a Cáritas y a sus voluntarios que dedican su tiempo sin esperar nada a cambio". Ahora -ha asegurado- "es el momento de asumir yo este reto, siempre decía que estaba ocupado pero tras descargarme de mis proyectos profesionales, decidí acercarme a Cáritas para ayudar, sobre todo, acompañando a las personas mayores que están solas... cuando propuse ese voluntariado, José Andrés me dijo que tenía otra misión para mí, ser director. Al principio me asusté, pero mi familia me apoyó y dije que sí".

"Quiero ayudar, servir, conocer, escuchar... pero para ello tengo que formarme y conocer bien la institución, para que mi labor sea plena. Pondré todo mi esfuerzo y mi empeño en ello", ha asegurado.

Con todo ello, ha asegurado, "asumo este cargo como si fuera mi primer trabajo" porque "la ilusión es inmensa y la responsabilidad también".

Con respecto a sus primeras líneas de actuación cuando llegue al cargo, éstas vendrán marcadas por las establecidas en la última Asamblea de Cáritas, celebrada en marzo de 2017, donde se fijaron como objetivos prioritarios hasta 2020 "la atención a los últimos, el compromiso con los pobres y la denuncia de las injusticias". Además también querrá hacer llegar la institución a todo el mundo y, sobre todo, a los jóvenes "porque todos somos necesarios".

Fernando Beltrán nació en Palma de Mallorca en 1949, licenciado en Derecho en la Universidad de Navarra se afincó en Logroño en 1983. Desde su faceta profesional ha colaborado con la diócesis y Cáritas de diferentes maneras y, desde 2009, ejerce de vocal en el Consejo Diocesano para Asuntos Económicos. Además, participa activamente en la vida de su parroquia de Logroño, San Francisco de Asís.

Además, Fernando Beltrán ha querido agradecer los consejos de Luis Lleyda quien deja el cargo tras ocho años "de dedicación plena". Lleyda ha asegurado que esta decisión "ha sido una de las más difíciles de mi vida porque Cáritas deja mucha huella pero era el momento de parar".

"Yo llegué a Cáritas para servir a los pobres y siempre me he sentido muy feliz aquí porque cuando te entregas a algo voluntariamente todo es mejor. Por ello quiero agradecer a Dios, a mi familia, a nuestros colaboradores, a los voluntarios y a mi equipo su confianza y disposición en mí en todos estos años".

Además ha querido pedir a la sociedad "que sigan siendo generosos y que trabajen por construir un mundo más justo". Para ello "tenemos que dar lo mejor de nosotros. Animo y deseo que la sociedad se llene de solidaridad, justicia, servicio y entrega" y al nuevo director de Cáritas le ha pedido "que se tire de cabeza al agua" porque "yo voy a estar ahí para ayudarte. No me voy a ir muy lejos pero sí necesito descansar y cuidar a mi familia".

El obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño, Carlos Escribano, ha asegurado que hoy se produce "un relevo importante que siempre son saludables" pero "con sentimientos de gratitud y tristeza por el que se va y de esperanza renovada por el que llega".

Luis Lleyda ha sido ejemplo "de buen trabajo, en unos años, además, que no han sido fáciles. Un hombre entregado, servicial, juicioso... que llegó con ganas y mucha ilusión y ha desempeñado un trabajo formidable. Entiendo sus razones de dejar el cargo y por ello mi gratitud tiene que quedar patente".

De Fernando Beltrán ha querido agradecer su disponibilidad. "Un voluntario al que vamos a pedir mucho" y a quien le ha deseado "todo lo mejor" en este nuevo puesto. "Puedes contar con mi apoyo", ha finalizado.

Hay que recordar que el cargo de director de Cáritas La Rioja y las presidencias de Fundación Cáritas Chavicar y Proyecto Hombre La Rioja son siempre desempeñados por voluntarios que no reciben retribución por esta labor.