5 de septiembre de 2019

Gamarra exige al Gobierno de Sánchez que "desbloquee" los recursos financieros para los ayuntamientos riojanos

LOGROÑO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del Partido Popular de La Rioja, Cuca Gamarra, ha exigido al Gobierno Central del PSOE "que ponga fin al bloqueo de recursos financieros a los ayuntamientos riojanos y explique las razones del impago". Para ello, ha registrado en el Congreso de los Diputados varias preguntas para conocer cuánto se adeuda a cada entidad local y qué medidas va a adoptar el Gobierno para poner fin a esta situación.

Gamarra ha exigido al Gobierno Central del PSOE que "no bloquee la prestación de servicios en La Rioja por parte de la Administración más cercana al ciudadano, como son los ayuntamientos. Deje de escudarse en informes y desbloquee la situación que ha generado".

En concreto, las preguntas parlamentarias dirigidas al Gobierno para las que se solicita respuesta escrita son las siguientes:

¿Cuáles son las razones por las cuales el Gobierno, a fecha de hoy, no ha cumplido con sus obligaciones legales y de base constitucional, para transferir la actualización de los recursos derivados de la participación en ingresos del Estado y del resto de recursos financieros que corresponden a las entidades locales de la Comunidad Autónoma de La Rioja?

¿Cuándo y de qué modo va a cubrir el Gobierno el esfuerzo presupuestario que están haciendo las entidades locales para atender el incremento de las retribuciones de los empleados públicos previsto en el Real Decreto Ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, en la Comunidad Autónoma de La Rioja?

¿A qué importe ascienden los recursos pendientes de librar por el Ministerio de Hacienda a cada uno de los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de La Rioja?

Gamarra ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez "no cumple con sus obligaciones legales a la hora de transferir los recursos derivados de la participación en Ingresos del Estado y del resto de recursos financieros que corresponden a las entidades locales. Un bloqueo injustificado de unas cantidades importantes, en torno a los 1.000 millones de €, que provoca tensiones financieras inaceptables en los ayuntamientos y que se traducen en posibles recortes o mermas en la calidad de los servicios públicos".

MONTERO SE COMPROMETIÓ A DEVOLVER EL IVA Y NO LO HA HECHO

En el caso de La Rioja, dado que representa en torno al 0,6 por ciento de la población española, Gamarra apunta que "nos corresponderían alrededor de 6 millones de euros. Una cantidad que se suma a los 110 millones de euros que el Gobierno de Sánchez también adeuda a la Comunidad Autónoma por las entregas a cuenta del sistema de financiación y la devolución del IVA de 2017".

A este respecto, Cuca Gamarra recuerda que "la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se comprometió en agosto de 2018 al reembolso del IVA del ejercicio 2017 a las entidades locales. Entonces el Gobierno estaba en plenas funciones, pero no ha cumplido".

"Para no cumplir con su deber, el Gobierno de Sánchez esgrime las mismas excusas que en materia de financiación autonómica, un presupuesto prorrogado y las limitaciones de un Gobierno en funciones. Argumentos que resultan paradójicos cuando, por otro lado, no le duelen prendas a la hora de aprobar Reales Decretos Leyes sin importarle el techo de gasto no financiero o la estabilidad presupuestaria", ha apuntado.

Por si fuera poco, la congelación de fondos no permite cubrir el esfuerzo presupuestario que realizan las entidades locales para atender el incremento mínimo asegurado de un 2,25% las retribuciones de los funcionarios y del personal laboral del sector público local, derivadas del Real Decreto Ley 24/2018, de 21 de diciembre.

A su vez, existen un conjunto de líneas de subvenciones estatales destinadas a financiar determinados servicios locales, como el transporte colectivo urbano, cuyo importe permanece sin actualizar a lo largo de este año.

Cuca Gamarra apunta que "aunque el Gobierno de España esté en funciones por culpa de Pedro Sánchez, que parece haber decidido repetir las Elecciones, los riojanos no estamos en funciones. Tenemos todos los días derecho a acceder a los servicios públicos y a que los impuestos que pagamos lleguen a nuestros ayuntamientos a través de su participación en los ingresos del Estado".