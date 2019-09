5 de septiembre de 2019

Hermoso de Mendoza apuesta por "calmar el tráfico" en Los Lirios y pide "dejar avanzar" medidas antes de la pasarela

LOGROÑO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha asegurado este jueves que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento logroñés va a apostar por "hacer todo lo posible por calmar el tráfico" en Los Lirios, por lo que ha reclamado "dejar avanzar" las medidas inmediatas que se prevén implantar en la rotonda antes de construir la pasarela.

En una intervención que ha cerrado el pleno ordinario de septiembre, Hermoso de Mendoza ha recalcado a los vecinos del barrio logroñés que "no están desamparados", aunque ha afirmado que "no se ha intentado suficientemente" encontrar soluciones a los problemas para el acceso peatonal a la zona, por la rotonda con la Circunvalación.

"Es una herida en la ciudad, probablemente la más grande", ha dicho de esta vía, frente a lo que ha abogado por "calmar el tráfico" y dar prioridad al peatón, porque "que los peatones vayan por túneles o por pasarelas no va a ser nuestra prioridad".

El regidor municipal ha subrayado que "lo primero que queremos es seguridad", pero también ha advertido a los vecinos que "no vamos a marear la perdiz, hablaremos con ellos y si hay que decir 'no' también lo haremos". Con todo, ha pedido "dejar avanzar en las medidas que queremos implantar para abordar luego la pasarela".

Al inicio del debate, en representación de la Asociación de Vecinos Los Lirios, su presidente, Enrique Cabezón, ha señalado la "situación de desamparo, los vecinos sentimos que vuelven atrás con nuestra seguridad adrede y con cinismo, dicen que quieren solucionar el tema", incluso ha apuntado que "en lo que veníamos aquí, ha habido otro accidente".

Ha recordado que, en 2016, Demarcación de Carreteras ya rechazó semáforos o más señalética, y ha criticado que "se apuesta ahora por los parches, en una zona con riesgos alarmantes para peatones y conductores", un barrio, ha comentado, que da acceso a dos universidades, cinco polígonos, centros de mayores y dos centros comerciales.

El responsable vecinal ha afeado al PSOE que "se les llena la boca con la defensa del peaton, pero sus medidas indican lo contrario", aunque ha recordado que estas medidas no serían tan necesarias si Los Lirios contara ya con el centro de salud y el colegio. Ha considerado "es un cambio de postura incomprensible tras unos meses" y ha finalizado afirmando que la pasarela salva vidas".

Al iniciar el debate político, el concejal del PP Angel Sáinz Yangüela ha lamentado que, por parte del PSOE, se presentó "hace 10 meses, una moción para licitación de la pasarela y hace nueve meses, pleno extra para cumplir plan de infraestructuras".

Ha reconocido que, en este proyecto, "todos tenemos historia, tuvimos que echar atrás licitación", por lo que ha reclamado a los ediles Unidas Podemos y del PR+ "que siempre han pedido licitación urgente de pasarela y han apoyado a vecinos, que ahora hagan ver al PSOE su error".

Por parte de Ciudadanos, su edil Rocío Fernández ha reclamado, en la defensa de su moción, "reconocer la urgente necesidad de hacer esta obra y escuchar a los vecinos", por lo que ha pedido al concejal de Desarrollo Urbano que "podemos estar de acuerdo con las medidas, pero que sean previas a la construcción de la pasarela, que es la que garantiza la seguridad".

El portavoz 'naranja' Julián San Martín, por su parte, afirmado que "es una obra que une barrios", y ha considerado que "es urgente que se licite". Ha asegurado que "se trata de un tema por encima de todo, de seguridad, que, en este caso, tiene que estar por encima de la movilidad del peatón".

En este sentido, ha dicho que las medidas que plantea el equipo de Gobierno ya se presentaron en su momento a Demarcación de Carreteras, que es la administración competente, "y ya dijo que no, porque donde se ha visto una autovía con un semáforo". "Están poniendo en riesgo la vida de la gente", ha concluido.

El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Jaime Caballero, por su parte, ha recordado que "no existe proyecto ni presupuesto, ni hay evidencias de que se hayan acometido las recomendaciones del informe de 2015".

Por eso, ha calificado de "imprudente" construir ahora la pasarela "sin haber comprobado la efectividad de las medidas propuestas, que serían inmediatas". El Gobierno, ha añadido, "apuesta por la movilidad sostenible, no renunciamos a dar prioridad a peatones, incluidas las rotondas desde la LO-20, la solución es reducir la intensidad y velocidad de vehículos".

"No hay que dar rodeos, y con una pasarela se dan. Las medidas urgentes son necesarias para reducir la velocidad, la segregación del trafico peatonal mediante una pasarela se pone cuando el resto ya no valen, hay que ir a los caminos más cortos, y son los pasos peatonales, no las pasarelas", ha finalizado.

Y en la defensa de la moción del PP, su concejal, Antonio Ruiz Lasanta ha hablado de "contradicciones" en el equipo de Gobierno, "dicen algo pero sus acciones dicen otra cosa". "Esto -ha señalado- no va de rapidez, porque hoy han tenido posturas contrarias en el soterramiento y en la pasarela. O es una cortina de humo o corren mucho para ir a Bruselas con la Ciudad Verde. Cuidado con correr demasiado".

El portavoz del PR+, Rubén Antoñanzas, ha argumentado que "no estamos hablando de no construir la pasarela, lo que se plantea es vamos a implementar medidas que hay en un estudio que no conocían, de manera inmediata, hay que ponerlas para garantizar la seguridad y vamos a ver el resultado, y viendo eso, ver la necesidad de hacer la pasarela". "Aunque -ha puntualizado- el camino más seguro para ir al colegio es hacerlo en el barrio".

Por Unidas Podemos, su portavoz José Manuel Zúñiga ha incidido en que "hemos defendido siempre la seguridad de los vecinos, incluso hicimos propuestas en la pasada Legislatura por un semáforo o bandas sonoras, que se rechazaron y ahora sí se pueden conseguir, no tengo tan claro que la pasarela sea exclusivamente la solución, hay que tener en cuenta a las personas con movilidad reducida".

Igualmente la edil de UP Amaya Castro ha afirmado, dirigiéndose al PP que "quienes no han hecho la pasarela en estos años han sido ustedes, y ahora vienen a reclamarlo desde la oposición, ocho años sin hacerla y la exigen ahora en dos meses". "Nadie está hablando de no construirla. Es un tema de seguridad, y vamos a poner esas medidas de seguridad ya. Queremos que se incluyan todas las medidas de seguridad necesarias, incluidas la pasarela, pero poniendo algunas de inmediato", ha dicho.

Por último, el portavoz del PP Conrado Escobar ha subrayado que "frente a quien habla de Ciudad Verde, hemos recibido una lección de la realidad de lo inmediato", en referencia a las palabras de Enrique Cabezón, y ha aprovechado para volver a afear al PSOE la "ruptura de los consensos", algo, ha afirmado, que "genera desconfianza".

"Lo importante es la seguridad. Hemos asistido al acorralamiento del peatón, impidiendo ahora hacer la pasarela. Ocupémonos de los problemas de la gente. Por eso, pido un esfuerzo de verdad por el consenso, hemos desaprovechado hoy mismo dos oportunidades, hemos alimentado desconfianza, es necesario esfuerzo de todos para recuperarla", ha concluido.