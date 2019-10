Hermoso de Mendoza apuesta por impulsar la lectura, el 'pedibús' y la igualdad en todos los centros escolares de Logroño

LOGROÑO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha apostado este jueves por dar impulso a la lectura, a los trayectos a pie de los escolares con el 'pedibús' y a las acciones relacionadas con la igualdad en "todos" los centros escolares de la ciudad, políticas todas ellas en las que "podremos el acento en estos cuatro años".

Así lo ha afirmado el primer edil logroñés durante su intervención en el pleno municipal ordinario del mes de octubre, que se ha celebrado este jueves en el Ayuntamiento de la capital. Respondía, de este modo, a una moción planteada por el PP sobre diversos aspectos relacionados con la educación.

Aspectos, como ha apuntado en la defensa de su propuesta la edil 'popular' Celia Sanz, pasaban en primer lugar porque "el equipo de Gobierno local explique su postura sobre la posible rescisión de los conciertos educativos en la comunidad", posibilidad que se ha tocado desde el Gobierno regional; la implementación de la gratuidad de 0 a 3 años; o la petición de abrir a los barrios espacios en las ludotecas.

A ello ha sumado el portavoz del PP Conrado Escobar la necesidad de "infundir tranquilidad a las familias", porque "la educación es un tema de todos, y tienen que retratarse, con respeto a la libertad de elección y al equilibrio de las ofertas". Por eso, ha pedido al Ejecutivo municipal que "no rompan el consenso en materia educativa".

Mientras, el argumento en contra de todas las formaciones del equipo de Gobierno se ha centrado en la falta de competencia municipales, y la moción solamente ha contado con el respaldo de Ciudadanos, cuyo portavoz, Julián San Martín, ha apoyado la moción y ha asegurado que "mientras haya demanda, no se pueden tirar los conciertos educativos".

El alcalde, que ha calificado la moción del PP de "oportunista", ha comenzado su intervención lanzando "un mensaje tranquilizador, este Ayuntamiento no es ajeno a la educación, Logroño tiene que ser una ciudad que educa", al tiempo que ha subrayado que "me siento cercano a todos los colegios y centros escolares" de la capital riojana.

"Defiendo una educación para todos", ha asegurado Hermoso de Mendoza, quien ha reseñado tres ejes en la política municipal de educación: impulso a la lectura, con clubes de lectura con la colaboración de padres y madres en todos los centros; "que los escolares puedan ir solos andando a los centros", con el 'pedibús'; y el impulso a la igualdad "dejando fuera estereotipos desde la edad más temprana".

Además, ha incidido -haciendo referencia a proyectos municipales como los de salud y prevención de adicciones- en que "va a haber programas para todos los centros", públicos y concertados, a lo que ha unido otras actuaciones como un 'plan renove' para centros construidos en los años 70 u 80 "para que los escolares no pasen frío o calor, por ejemplo".

Y respecto a las 'chiquibecas', las ayudas para la educación infantil de 0 a 3 años, ha señalado el alcalde de Logroño "la importancia de la universalización de la enseñanza de 0 a 16 años" y ha apuntado la idea de que la partida para este asunto se pueda usar también "para que los chavales aprendan idiomas o para otro tipo de refuerzo".

V CENTENARIO.

Por otro lado, con los votos en contra de los Grupos que sustentan el equipo de Gobierno -PSOE, UP y PR+- y a favor de Partido Popular y Ciudadanos, se han rechazado dos mociones planteadas por estas dos últimas formaciones de la oposición sobre el V Centenario: una, para crear un consorcio para su planificación y otra, sobre la puesta en marcha de determinadas actividades para la celebración de este evento.

Para iniciar el debate, ha intervenido una representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos de La Rioja, Celia Serrano, que ha reclamado la puesta en marcha de una comisión en la que se cuente con la participación de vecinos.

En defensa de la moción de Cs, el concejal Ignacio Tricio ha recordado que los 'naranja' pidieron ya en 2016 la creación del consorcio, "pero, desde entonces, se han dado algunos pasos puntuales, pero, por la desidia del antiguo concejal de Festejos, se paralizó todo". Ha reclamado que el consorcio "se cree de urgencia" y que la planificación "la hagamos aquí, los logroñeses, porque es algo nuestro".

En defensa de la moción del PP, la edil Penélope Ramírez ha dicho que "estamos ante una gran oportunidad" y, lo mismo que ha citado el "ejemplo" dado por la Federación de Vecinos, ha afeado al Gobierno local que "no acepta ninguna sugerencia, está en la vía de imponer, improvisar y deshacer". Como propuestas concretas, ha señalado un museo permanente; un simposio internacional; actividades en los barrios con asociaciones recreacionistas; o un símbolo físico en la Puerta de Herventia.

Por parte de las formaciones del equipo de Gobierno municipal, el portavoz del PR, Rubén Antoñanzas, ha argumentado su voto en contra porque "en ocho años en el Gobierno ni PP ni Cs que les apoyaba han hecho nada, nunca han creído en este proyecto".

Además, ha señalado que ya existe una comisión de trabajo, idea en la que ha incidido el portavoz de UP, José Manuel Zúñiga, que ha apostado por "trabajar desde el Ayuntamiento en vez de ir creando organismos extraños".

El concejal de Patrimonio, Adrián Calonge, ha subrayado este argumento, porque "ya tenemos una comisión política interadministrativa, pero debe ser el Consistorio el que dirija el tema buscando colaboración de todo tipo a partir de ahí".

Y, para el portavoz socialista, Kilian Cruz-Dunne, es "una oportunidad que hemos de aprovechar y profundizar para el ámbito local, nacional e incluso europeo", en la que ha defendido que "no hay improvisación, llevamos ya 15 semanas con más de 300 reuniones que reflejan la importancia de un evento que solo pasa una vez".

AVENIDA DE LA SIERRA.

El pleno ha rechazado también, con los votos en contra de PSOE, UP y PR+, la abstención de PP y el sí de Ciudadanos, una moción de los 'naranja' en la que se reclamaba "una vez más" un instrumento de gestión urbanística capaz de llevar adelante el tramo aún por desarrollar de Avenida de la Sierra, en el sector Ramblasque.

El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Jaime Caballero, ha rebatido la argumentación de los 'naranja' señalando que el Ayuntamiento no puede hacer nada "porque no es propietario de los terrenos", en una vía que, además, "no está dentro del sistema viario fundamental de la ciudad".

Ha recalcado que, de todas maneras, cualquier cambio en este sector pasa "no por una modificación puntual del Plan General, sino por su revisión", y ha insistido en que "no estamos renunciando, sino trabajando en dos vías: seguir intentando un acuerdo con la Junta de Compensación del sector; y la revisión del PGM".

Por último, el pleno ha denegado, igualmente, una moción del PP para suplementar la partida de Logroño Deporte para otorgar subvenciones a los equipo de la ciudad que participen en Ligas Regulares Nacionales, algo que, para el equipo de Gobierno, debe abordarse en el Consejo de Administración de Logroño Deporte y no en el pleno municipal.