4 de octubre de 2019

La ilustradora riojana Antonia Santolaya presenta este sábado su trabajo en el libro 'Feminismo para principiantes'

LOGROÑO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La riojana Antonia Santolaya presenta este sábado, 5 de octubre, a las 12,00 horas, en la Sala Amós Salvador, el trabajo de ilustración que ha realizado para el libro 'Feminismo para principiantes', escrito por Nuria Varela, que ofrece un acercamiento al origen del feminismo y su evolución histórica.

El taller de Antonia Santolaya se incluye en de las actividades complementarias organizadas en torno a la exposición 'Marisa González, Registros domesticados (Women)', a las que se puede acceder de forma gratuita pero requieren inscripción previa en salaamossalvador@logro-o.org.

Antonia Santolaya Ruiz-Clavijo es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Se dedica al mundo de la ilustración, tanto infantil, juvenil como adulto, compaginando su trabajo personal con el de la edición, lo que le ha brindado la oportunidad de trabajar con las principales editoriales de España.

Durante su larga trayectoria ha sido reconocida con el premio Apel.les Mestres con 'Las Damas de la luz'; mención honorífica de 'Invenciones 2010', Mexico, y primer premio en el V Concurso Internacional Álbum Ilustrado de Gran Canaria 2011, con 'Nada el pensamiento', además de obtener la residencia artística en la Academia de España en Roma. Como docente ha impartido talleres en el Museo ABC de Ilustración de Madrid y en escuelas de arte.

Entre sus trabajos de ilustración destacan, además de 'Feminismo para principiantes', los libros 'Winnipeg, el barco de Neruda', 'Viñetas de vida', 'El apocalipsis según San Juan', 'Bienvenidos a mi país, one, two, three, viva l'Algerrie' y las biografías infantiles de María Zambrano, Isadora Duncan y Virginia Woolf.