1 de octubre de 2019

Moda sostenible, talleres, conciertos, cine, literatura y exposiciones, hasta diciembre en La Gota de Leche

LOGROÑO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las III Jornadas de Moda Sostenible, este fin de semana; talleres de vídeo e imagen; conciertos; cine; literatura; y exposiciones destacan en la programación del cuarto trimestre de La Gota de Leche, que este martes han presentado la concejala de Educación y Juventud, Elizabeth Peltzer; la directora de este espacio joven, Fátima Baños; y la responsable de Moda Sostenible La Rioja, Elena Sáenz de Urturi.

Peltzer ha indicado que el Ayuntamiento de Logroño, a través de la Unidad de Juventud del Ayuntamiento de Logroño y, en particular de La Gota de Leche, "tiene como uno de sus objetivos principales promocionar y favorecer el desarrollo de la cultura juvenil de nuestra ciudad y sobre todo, de manera prioritaria apoyar iniciativas que favorezcan la visibilización y proyección de los jóvenes creadores de Logroño".

Con esta filosofía ha subrayado, "presentamos la programación de actividades del cuarto trimestre de La Gota de Leche, que es la más intensa del año y abarca justo hasta el inicio de la Navidad, donde tendremos una programación especial para esas fechas".

En esta programación, como ha incidido, "encontramos actividades muy diversas realizadas todas por jóvenes o dirigidas a ellos, porque queremos reforzar el apoyo a los jóvenes creadores de la ciudad y dar salida a sus demandas".

Entre ellas, por ser la más inmediata, la concejala ha destacado "las III Jornadas de Moda Sostenible que se desarrollarán este fin de semana, el 4 y 5 de octubre".

Mediante este proyecto, organizado conjuntamente con el colectivo 'Moda Sostenible La Rioja', "se ofrece innovación a la juventud interesada en nuevas formas culturales y artísticas relacionadas con el diseño y la moda, pero desde un punto de vista ecológico y sostenible".

Sáenz de Urturi ha detallado los actos programados dentro de estas jornadas que incluyen el viernes un videofórum con la película 'The True cost', para reflexionar sobre el mundo de la moda y las personas que están detrás de este sector.

El sábado 5 de octubre ofrece un "amplio programa": un taller de moda creativa; una muestra de 15 diseñadoras y artesanas de moda sostenible de La Rioja, en el exterior de La Gota de Leche de 11 a 21 horas; un intercambio de ropa y complementos, de 12 a 14 horas; el espectáculo 'Barahunda tribal', a las 12,30 horas; la mesa redonda 'Alternativas de consumo textil en la moda riojana', de 18,30 a 20 horas; y una exposición de Moda Sostenible La Rioja.

Este último trimestre incluye talleres de vídeo e imagen, como edición de vídeo con premiere, fotomontaje creativo, realización de cortometrajes y técnicas audiovisuales; talleres de música y audio, como sonido y acústica, mesa de mezclas o iniciación al home estudio.

También destacan los conciertos 'Estrés', en los que se entregarán los premios Gota Music volumen XIII; el concierto Dakka Al Amán, de música tradicional marroquí, organizado por Atim Rioja; el de Elena Orange, o el de Ventepacá.

El cine también tiene un espacio importante en la programación con la proyección del documental "Chicas nuevas", organizado por Rioja Acoge; la película "It stays with you", organizada por la Universidad de La Rioja; la masterclass de cortometrajes de Cero a Cine, impartida por Diego Pérez, la proyección de cortometrajes 'Diciembre en cortoX, que este año cumple su décima edición, y el concurso de cortometrajes.

Exposiciones, como 'Verboten' de Sara Gómez, '10 años echando una pata' (de Animales Rioja), o 'Think Art I' de Andrea Btoy; presentaciones literarias, como el libro de Laura Benítez 'En Línea'; y las consolidadas experiencias de la viajateca son otros de los apartados consolidados de la programación de La Gota de Leche.

Además, durante este cuarto trimestre, La Gota de Leche continuará con las asesorías y servicios habituales de La Gota: estudio de grabación, sala de postproducción, plató de vídeo, servicio de información juvenil, préstamos de materiales y espacios.