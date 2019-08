26 de agosto de 2019

Moreno (IU) reclama a Andreu "mayor definición de los acuerdos alcanzados" en el pacto de gobierno

LOGROÑO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Izquierda Unida en el Parlamento riojano, Henar Moreno, ha señalado que está mañana la futura presidenta de La Rioja, Concha Andreu ha manifestado que "hay un acuerdo total y absoluto con el acuerdo programático alcanzado", si que "nos hubiera gustado mayor definición de los acuerdos concretos que hemos alcanzado".

Moreno, que ya en julio apoyó a la candidata del PSOE, Concha Andreu, ha realizado estas declaraciones tras la primera sesión del nuevo debate de investidura. Ha destacado que "nos ha gustado lo que ha señalado que va a ser la presidenta de lo público", por lo que "el acuerdo queda íntegro mantenido y es positivo desde nuestro punto de vista".

La parlamentaria de izquierdas si que ha diferido en que, a pesar de que la candidata socialista ha dicho que "ha sido útil" el tiempo transcurrido entre los dos debates de investidura, porque "si lo que lo ha sido para el Partido Popular que ha ido aprovechando para intentar dejar en papel mojado el acuerdo programático que alcanzamos en su momento".

No obstante, Moreno ha dicho que "estamos satisfechos", porque "es momento de empezar a trabajar, a gestionar, y elaborar políticas, así como iniciativas legislativas que ya anunciaban, exigidas por esta formación". "Es momento de empezar un ciclo político al servicio de los ciudadanos, de las capas más desfavorecidos", además de lograr que "el Parlamento sea la voz de todos los que estén en las calles movilizándose", ha señalado.

Además, ha indicado que "sabemos que todo no se va poder implantar desde el principio", por lo que "haremos un calendario para hacer que estos cuatro años sirvan como el comienzo del cambio para la mejora de las condiciones de vida, sobre todo, de los trabajadores y los más desfavorecidos".

Sobre su relación con Podemos, Moreno ha apuntado que "no tengo un enfado con ellos, sino con la decisión tomada, porque durante este mes el Partido Popular ha seguido legislando". En este sentido, "a Izquierda Unida no nos parece bien que ahora alcanzan un acuerdo diciendo que el programa era muy bueno, por lo que si era bueno haber negociado en su momento las cuestiones puntuales de puestos a ocupar y no haber condenado a los riojanos a esperar un mes más a implantar estas políticas".

Preguntado por su parecer sobre la consecución de la Consejería para Podemos, ha indicado que "será positiva en la medida en que siga en el acuerdo programático, ya que la mayoría de los puntos que afectan a esa Consejería han sido planteados por Izquierda Unida con anterioridad".

Ha señalado, finalmente, que ese departamento, al igual que todos los del resto del Gobierno, "nos tendrán de su lado siempre que avancemos en el cumplimiento del programa que es positivo para la gente", y sino "estaremos enfrente si no es valiente, y avanza en un mecanismo de cooperación, de cumplimiento de los derechos humanos, de memoria histórica y de participación ciudadana".