7 de julio de 2019

El Museo Würth acoge la exposición 'Double Sense' sobre el uso de la ironía y el doble sentido

LOGROÑO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Hasta el 20 de octubre de 2019 puede visitarse la muestra Double Sense, una exposición sobre el uso de la ironía y el doble sentido como mecanismo de análisis de la realidad. La exposición está formada por algunas de las obras más significativas de la Colección Würth España y reúne a reconocidos artistas del ámbito local, nacional e internacional.

La ironía requiere de sutileza y de inteligencia, de trazo fino en la construcción de los significados, precisamente porque el significado es explícitamente contrario a lo que la imagen muestra. El Dadaísmo puso a la ironía en la primera línea de los mecanismos de crítica de los contextos (como con La fuente de 1917, el famoso urinario de Duchamp) y desde entonces no ha dejado de ser uno de los recursos que con más éxito utilizan los artistas.

La selección de obras de la Colección Würth España que forman la exposición se mueven a medio camino entre lo näif y la crítica aguda, entre lo risible y lo dramático, pero en todas ellas encontramos un uso de la ironía y el doble sentido como forma de acercamiento a la realidad. Las obras de Kit Rank, James Rielly y Elisabeth Sabala se acercan a lo cotidiano, a la descripción de espacios y actividades que nos humanizan, pero que nunca utilizaríamos como ejemplos de aquello que nos define.

Jorge Perianes construye en Hombre III un personaje a la manera de un edificio abandonado y a punto de desmoronarse, y Richard Deacon utiliza la ironía directamente en el título de su obra al utilizar la construcción Slippery when wet, el equivalente a la fórmula en castellano "Cuidado, resbala". Mercedes González de Garay, en The Royal of the real (Lo Real de lo real) entroniza a una mujer que no parece haber llevado una vida regia, y Curro González en Perdido en Main Street USA caricaturiza los estereotipos de la sociedad norteamericana.

Las obras de Ana Soler, Naia del Castillo, Félix Reyes y Ricard Salvatella presentan aproximaciones más abiertamente críticas y menos lúdicas en Alta costura, baja costura (¿sobre la estructura interna o la fachada?), Las dos hermanas (¿sobre la dependencia o el cobijo?), Laberinto (¿sobre la multitud o la soledad?) y Etiqueta para paraíso (¿sobre los paraísos perdidos o los encontrados?); y exactamente al revés Trip Time, del artista neoyorkino Tony Oursler, genera personajes inquietantes e hilarantes que se ríen (¿de ellos o de nosotros?) y citan palabras, conceptos fuera de contexto para que cada quien los cargue de significado.

La exposición supone una lectura de la colección que invita a la reflexión y al descubrimiento; un recorrido a través de obras de distintas disciplinas y lenguajes plásticos que van desde la pintura y la escultura, a la instalación y el videoarte. Double Sense, doble sentido e ironía en la Colección Würth España propone una nueva narrativa sobre nuestras propias realidades, una lectura en clave irónica de nuestro contexto doméstico, social y político.