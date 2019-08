El nuevo consejero de Hacienda, Celso González, aboga unos presupuestos "progresistas, socialistas y de cambio"

LOGROÑO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nuevo consejero de Hacienda del Gobierno de La Rioja, Celso González, ha abogado por tener en cuenta en la elaboración de los presupuestos de La Rioja, que "están ahí a la vuelta de la esquina", a que éstos sean "progresistas, socialistas y de cambio".

González ha intervenido ante los medios de comunicación, una vez que ha tomado posesión de su cargo, agradeciendo "la confianza que ha tenido conmigo" Andreu. Por lo que "intentaré responder al máximo, sin defraudarla" y para ello "tengo que conseguir un equipo perfectamente organizado para conseguir los objetivos de progreso y socialistas".

Ha insistido en que estaba "ilusionado", al tiempo que ha resaltado que "si no defraudo a la presidenta, no defraudaré a los riojanos".

Ha eludido a responder a cuestiones relativas con la financiación autonómica, debido a su premura a la hora de acceder al cargo. No obstante, ha recordado que la "elaboración de los presupuestos está ahí a la vuelta de la esquina por lo que no puedo dispensar ni un segundo, por lo que inmediatamente me tengo que poner a trabajar muy duro, para lograr unos presupuestos de progreso, socialistas y de cambio".

A su Consejería le corresponde las competencias relativas a presupuestos; contabilidad; patrimonio y contratación; tributos, casinos, juegos y apuestas; captación y gestión de fondos comunitarios e internacionales; representación de la Comunidad Autónoma de La Rioja en Bruselas; evaluación de políticas públicas; intervención general, así como cualquier otra afín a las descritas que se le atribuya por las disposiciones normativas.

PEFIL

Celso González González. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, tiene una larga trayectoria en el ministerio de Economía y Hacienda donde actualmente ocupaba el cargo de director del departamento de Recursos Humanos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) con rango de director general. En esta misma Agencia ha ocupado diferentes posiciones como jefe de área y unidad, asesor de gabinete y director.

También ha trabajado como director del gabinete de la ministra de Fomento Magdalena Álvarez; como director general de Servicios del ministerio de Fomento; director general económico financiero de

RENFE-Operadora e inspector de Hacienda.

Durante su vida laboral ha formado parte de diferentes consejos de administración y comisiones interministeriales: consejero de AENA, consejero de RENFE Operadora, miembro de la comisión interministerial de trabajo sobre suelo; comisión interministerial de Turismo; comisión interministerial para el Medio Rural; comisión interministerial para la Juventud y la Infancia; comisión nacional de Seguridad y Salud en el trabajo; comisión del Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa; consejo para el Fomento de la Economía Social.

Representante de RENFE en la Comisión Ejecutiva del Real Instituto Elcano; consejero de EUROFIMA; presidente de la Comisión de Gobierno de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles y administrador concursal en representación de la AEAT.

Colabora como profesor de la Escuela de Hacienda Pública y es ponente en distintos seminarios impartidos a otras Administraciones Tributarias. Además es miembro del Tribunal de Oposiciones a los Cuerpos de Inspectores de Hacienda del Estado y Técnicos de Hacienda.

Forma parte del cuerpo superior de Inspectores de Hacienda del Estado

(Especialidades Inspección Financiera y Tributaria e Inspección de Aduanas e Impuestos Especiales), del cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado, del cuerpo Técnico de Hacienda y del cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad. También es auditor oficial de cuentas, inscrito en el Registro Oficial Auditores Cuentas y censor jurado de cuentas del Instituto de Censores Jurados de Cuentas.