8 de julio de 2019

Ocón (PSOE): "Quien negocie el Gobierno de La Rioja, tiene que conocer La Rioja y no responder a otros intereses"

LOGROÑO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de La Rioja, Francisco Ocón, ha afirmado este lunes, sobre las negociaciones para formar Gobierno en la comunidad, que "quien negocie para formar el Gobierno de La Rioja, tiene que conocer La Rioja, y no responde a otros intereses", en referencia a las negociaciones para conformar el Ejecutivo riojano entre socialistas y Podemos, con dos miembros de la formación 'morada' procedentes de Castilla y León.

Estas declaraciones, además, llegan tras alcanzar un acuerdo programático el pasado viernes con Izquierda Unida, pero no con su socio electoral y en el Grupo Parlamentario Mixto, Podemos. Cada formación tiene una diputada regional, ambas decisivas para que la investidura de la socialista Concha Andreu pudiera salir adelante.

En declaraciones a los medios momentos antes de su primer encuentro oficial con el alcalde de Logroño, el también socialista Pablo Hermoso de Mendoza, el secretario general del PSOE riojano ha afirmado esta mañana que no se ha tenido ningún nuevo contacto con Podemos. "Hemos intentado este fin de semana mantener una reunión, pero no ha sido posible, estamos a la espera de que se quieran sentar con nosotros", ha dicho Ocón.

En este sentido, ha manifestado la voluntad del PSOE "de llegar a un acuerdo con Podemos, del mismo modo que se ha llegado a un acuerdo con IU, pero es difícil sin tener un interlocutor", y, por eso, ha mostrado la disposición socialista "a tener un encuentro a la mayor brevedad posible".

Ante la falta de negociación con Podemos, Ocón ha reclamado a la formación 'morada' que diga "ya qué quiere hacer con el Ejecutivo regional, no quién se quiere sentar en el Consejo de Gobierno, están empeñados en empezar la casa por el tejado, en vez de empezar a hablar de lo que importa"

"Nosotros no vamos a marcar a sus interlocutores", ha dicho el mandatario socialista, para quien "lo que importa es el qué se habla". Por eso, ha considerado "que lo que está pasando tiene difícil explicación".

"Todo este proceso -ha añadido-, la falta de negociación con el PSOE, lo que enmascara son problemas incluso dentro de la coalición, y así han acabado. La explicación para todo esto no es sencilla, porque en toda negociación puede haber cosas en las que estar de acuerdo y en las que no, pero lo que no tiene explicación es que sea imposible sentarse a negociar".

Igualmente, se ha referido a la campaña lanzada por Podemos en las redes sociales, con lemas que apuntan a que su voto "no se regala". Para Ocón, "parece que a los únicos a los que están regalando sus votos con esta actitud es a Partido Popular y a Ciudadanos, porque, ahora mismo, la intención de voto de Podemos en una investidura es la misma que la del PP y Cs, lo contrario de lo que sus votantes querrían".

"Y si alguien cree que negociar es regalar el voto, es que no tienen ni idea de lo que es una negociación", ha incidido el mandatario socialista, quien ha realizado, ante toda esta situación, un llamamiento para que "a la mayor brevedad posible, y lo mismo que se alcanzaron acuerdos en los ayuntamientos riojanos para consumar el cambio, también se llegue a acuerdo a nivel autonómico".