27 de agosto de 2019

PP y CS califican de "capricho ideológico" modificar el proyecto de Vara de Rey y piden que "se respete el consenso"

LOGROÑO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Grupos Municipales de PP y Ciudadanos se han pronunciado esta mañana sobre la opción que dejó ayer abierta el Ayuntamiento de Logroño a la construcción una rotonda -y no un túnel como estaba licitado- en el nudo de Vara de Rey, actualmente en obras. Ambos grupos lo han calificado de "capricho ideológico" del Equipo de Gobierno y coinciden en que es necesario "respetar el consenso" al que llegaron PSOE, PP y Cs cuando se aprobó el proyecto.

Por un lado, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Conrado Escobar, ha calificado esta mañana en rueda de prensa de "descabellado que se actúe de forma unilateral y sin respeto" y ha apelado al equipo de gobierno para reiterarles la "necesidad de Consenso". Además, Escobar ha recordado que el proyecto del túnel de Vara de Rey está "respaldado por informes técnicos" y por "22 de los 27 concejales del Ayuntamiento de Logroño".

Además, desde el PP han insistido en preguntarse si "existe algún informe técnico que justifique el cambio y la ruptura del consenso tan ampliamente basado" o es simplemente "un capricho por dejar su huella ideológica". Conrado Escobar ha pedido al equipo que encabeza Pablo Hermoso de Mendoza que reflexione: "Si cada equipo de gobierno unilateralmente decide romper el consenso en proyectos de largo alcance como éste, pierde la ciudad de Logroño y los logroñeses", ha expresado el portavoz.

PARA CIUDADANOS, "UNA GRAN IRRESPONSABILIDAD"

Similar ha sido el punto de vista del Grupo Municipal Ciudadanos, cuyo portavoz, Julián San Martín, ha calificado este posible cambio en el proyecto de "grave irresponsabilidad" y ha recordado que "el propio PSOE aprobó esta idea".

"No entendemos este cambio de opinión, es un capricho ideológico y no es de recibo", ha señalado San Martín esta mañana en rueda de prensa. También se ha preguntado sobre la existencia de "algún informe técnico que anule hacer el túnel para convertir el nudo de Vara de Rey en una rotonda de tres carriles". Si no existe ese informe, dicen desde Ciudadanos, "no entendemos por qué hay que modificar ahora la idea".

Desde el Grupo Municipal han explicado también que un cambio en el proyecto supondría un precio temporal y económico: "Habría que rescindir el contrato, con los costes económicos que eso conlleva", han comentado, y añadían, "podrían pasar dos años, como mínimo, para poder licitar un nuevo proyecto".

De la misma forma, para el Grupo Municipal Popular, "las decisiones que se tomen van a afectar al comercio y la hostelería" porque, dicen, "Vara de Rey va a esta en obras un año, año y medio o incluso más" y se preguntan: "¿En qué mejora funcionalmente ese cambio?".

Por su parte, San Martín ha reclamado que "estamos hablando de un tema de movilidad peatonal, y la opción de volver a una rotonda es la de peor movilidad peatonal que puede haber". Además, para el portavoz de Ciudadanos "no hay que criminalizar a los coches". Él mismo ha explicado que "ya va a existir una zona pacificada con posibilidad de carriles bici y aceras anchas para los peatones".

Estas reacciones de la oposición llegan un día después de que los concejales socialistas, Jaime Caballero y Kilian Cruz-Dunne, abriesen la posibilidad de construir una rotonda -y no un túnel como estaba planificado y licitado- en el nudo de Vara de Rey. A pesar de ello, se trata de decisión que no es exclusiva del Ayuntamiento, porque la última palabra la tiene 'Lif-2002'.