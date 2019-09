El PP propone mantener el consenso para afianzar la sostenibilidad de la propuesta en ejecución del nudo de Vara de Rey

LOGROÑO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Logroño, Conrado Escobar, ha advertido este martes contra la ruptura del consenso en la decisión de paralizar y modificar el proyecto del nuevo de Vara de Rey por parte del Gobierno municipal, mientras que ha abogado por mantener el acuerdo en "un tema que no es de PSOE ni de PP, sino de ciudad".

Escobar, junto con los concejales de su Grupo Celia Sanz y Antonio Ruiz Lasanta, ha analizado esta mañana las consecuencias que tendrá para la ciudad de Logroño el cambio anunciado por el Gobierno local respecto al soterramiento del ferrocarril, la modificación del trazado del nudo de Vara de Rey con Duques de Nájera. Un cambio al que votarán en contra "sin ninguna duda" en el pleno del Consistorio.

"Desde el Grupo Municipal entendemos que no se debe romper el consenso alcanzado en el año 2016 respecto al nudo de Vara de Rey, acuerdo alcanzado en el Pleno municipal con el voto a favor de 22 concejales de los 27 de la Corporación municipal y que nació del diálogo y el consenso de los grupos municipales y con consulta a los vecinos", ha señalado Escobar.

Ha añadido, en este sentido, que "por eso apelamos a mantener ese consenso para afianzar la propuesta aprobada, consensuada y ya en ejecución con el fin de que no se paralice un proyecto como el soterramiento que es clave para el desarrollo de nuestra ciudad".

Propuesta, como ha recordado el portavoz municipal del PP, que incluía un paso inferior en la calle Duques de Nájera que desvíe el tráfico hacia Miguel Delibes, y una glorieta en superficie.

"Proponemos trabajar entre todos en introducir medidas puntuales que mejoren la sostenibilidad, movilidad y accesibilidad de una propuesta que es la más sostenible y segura de las cuatro que se han barajado para esta zona de la ciudad y la mejor desde el punto de vista urbanístico y funcional", ha dicho Escobar.

En sus palabras, se trataría de "mejorar aspectos puntuales que no supongan una modificación sustancial del proyecto sin alterar la seguridad jurídica a la que una institución como el Ayuntamiento se debe".

Este proyecto es coherente con los enunciados de la Carta Europea de los derechos del peatón o con los postulados enunciados por la Unión Europea para la Capitalidad Verde Europea.

El portavoz del Grupo Popular ha detallado algunas de las medidas que "se pueden evaluar, contrastar con los técnicos y consensuar para que la solución refuerce su sostenibilidad ambiental, su movilidad y su accesibilidad".

"La propuesta contaba con la puntuación más alta en cuanto a zonas verdes de las cuatro alternativas, pero podemos mejorarla introduciendo vegetación tanto en la glorieta como en los nudos del paso inferior o incorporar sistemas que ofrezcan luz natural en el interior del paso interior", ha señalado Escobar.

A ello ha sumado que "no olvidemos que la distribución del tráfico entre paso y la glorieta reduce la contaminación acústica y de emisiones para los vecinos en la glorieta en superficie por la que circularán los peatones".

Asimismo, los concejales populares plantean otra serie de medidas de mejora relacionadas con la movilidad como ganar espacio en las aceras para crear itinerarios peatonales y para ciclistas en la glorieta o limitar la velocidad en la zona para mejorar el tráfico y la seguridad vial.

Han recordado además que la distribución del tráfico entre la glorieta y el paso inferior es la mejor alternativa para la seguridad vial de la zona.

En materia de accesibilidad, la propuesta alcanzada en 2016 elimina muchas barreras arquitectónicas pero el Grupo Municipal Popular propone trabajar con CERMI en La Rioja para convertir este nudo en un proyecto innovador en accesibilidad en Logroño, escuchando e introduciendo sus propuestas.

PARALIZACIÓN DEL SOTERRAMIENTO.

El portavoz municipal del Grupo Municipal Popular ha resaltado que "el cambio que ahora propone el PSOE va a tener consecuencias muy negativas para la ciudad".

Escobar ha afirmado que "se va a paralizar el soterramiento del ferrocarril en Logroño por un periodo indeterminado de tiempo ya que para que el cambio propuesto sea efectivo deben resolverse numerosas cuestiones administrativas que implican a tres Administraciones".

"Tiempo -ha dicho- en el que tendríamos una herida abierta en la ciudad, la zona del antiguo túnel de Duques de Nájera. Además, no se avanzaría en las siguientes fases del soterramiento que esperan los vecinos de la zona Oeste".

En este sentido, ha relatado cuestiones que es necesario abordar como la resolución del contrato en ejecución, indemnización del Ayuntamiento a la empresa, modificación del proyecto, nueva licitación y adjudicación.

Procedimientos en los que hay que contar con el Consejo de Administración de LIF que es el órgano de contratación y con un Gobierno central ahora mismo en funciones. Además, sería necesario firmar un nuevo convenio entre LIF, Gobierno de La Rioja y Ayuntamiento de Logroño.

"Y por supuesto, no podemos olvidar el coste económico que este cambio va a suponer para todos los vecinos. En 2021, el Ayuntamiento de Logroño debe pagar 35 millones de euros dentro del compromiso de financiación del préstamo solicitado", ha señalado.

Para Escobar, "el cambio en el trazado propuesto por el PSOE paralizaría las obras, sería necesaria una nueva modificación del PERI Ferrocarril y los terrenos con los que estaba previsto la financiación de las obras no estarían disponibles para la venta".

El portavoz 'popular' ha recordado que el soterramiento del ferrocarril de Logroño es el único activo ahora mismo en España gracias a la estabilidad y gestión realizadas por el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño durante estos años.

Por último, Escobar ha concluido que desde el Partido Popular "miramos al futuro desde la estabilidad, el diálogo y el consenso mientras que el PSOE mira al pasado, a un proyecto de 2002, y abre un escenario de máxima inseguridad e incertidumbre para la ciudad".

En este sentido ha recordado que el equipo de Gobierno de Pablo Hermoso de Mendoza sólo ha explicado lo que no quiere hacer pero "no sabemos qué quiere hacer ni ha detallado los plazos que manejan o el coste financiero que el cambio propuesto supone". "No está siendo honesto con los vecinos de Logroño. Los experimentos se hacen con gaseosa, no con la ciudad", ha concluido.