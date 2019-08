28 de agosto de 2019

El PP reclama "garantizar" la construcción de la Pasarela de Los Lirios por seguridad "y para mantener el consenso"

LOGROÑO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Logroño reclamará, mediante una moción en el próximo pleno, "garantizar" la construcción de la Pasarela de Los Lirios tanto por seguridad vial y funcionalidad como "para mantener el consenso en los grandes proyectos de ciudad".

Los concejales 'populares' Angel Sáinz Yangüela y Antonio Ruiz Lasanta han presentado este miércoles la moción, en cuyo texto se pide "ratificar el compromiso del pleno del Ayuntamiento con los vecinos del barrio de Los Lirios en cuanto a su seguridad vial, mediante el mantenimiento de la Pasarela de los Lirios dentro del Plan de Infraestructuras 2013-2025".

Además, en un segundo punto de la propuesta, el PP plantea "instar al equipo de Gobierno a dotar de financiación y licitar lo antes posible el proyecto de construcción de la Pasarela de Los Lirios bajo el formato administrativo que los técnicos municipales y el propio Gobierno consideren más adecuado (proyecto, proyecto y obra, concurso de ideas, etc.)".

Como ha recordado Sáinz Yanguüela, "recientemente, los logroñeses hemos tenido conocimiento mediante unas declaraciones del concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Jaime Caballero, que el nuevo equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño se está cuestionando seriamente la construcción de la Pasarela sobre Los Lirios".

Por ello, ha señalado que "la preocupación y perplejidad que estas declaraciones han generado entre los vecinos del barrio y los ciudadanos en general", motivan que el Grupo Municipal Popular "interpele al Gobierno acerca de sus intenciones, dé explicaciones y, sobre todo, tenga la oportunidad de retractarse de esas declaraciones".

"Se trata de garantiza la Pasarela por un tema de seguridad vial y también por la importancia de unir barrios, pero también porque es fundamental mantener el consenso en los temas de ciudad en los que se ha alcanzado en la pasada Legislatura", ha defendido el concejal del Partido Popular.

Así, ha apuntado que "la Pasarela de Los Lirios sobre la Circunvalación forma parte de las actuaciones contempladas en el II Plan de Infraestructuras que, con una vigencia de 2013 a 2025, aprobó por unanimidad el Pleno del Ayuntamiento el 4 de julio de 2013".

Esta planificación, "consensuada en el Consejo Social de la Ciudad y acordada unánimemente en el pleno", contenía 10 actuaciones prioritarias "de las que ya se encuentran ejecutadas el 40 por ciento", otras 8 actuaciones denominadas adecuadas, y otras 6 que debían contar previamente con unos estudios preliminares de trazado, tráfico, viabilidad u otros.

De estas, "ya se han iniciado de alguna manera tres", que, como ha concretado, serían "la prolongación de la calle Francia que une los barrios de Yagüe y Valdegastea; la glorieta de Avenida de la Paz con las calles San Millán y Padre Claret, cuya asistencia técnica de redacción del anteproyecto ya debería haber sido entregada al Ayuntamiento".

Y, en tercer lugar, estaría "la Pasarela de Los Lirios, cuyos estudios previos se realizaron en 2016 y el contrato de redacción del proyecto tuvo que ser rescindido en 2018 por deficiencias en los trabajos".

Yangüela ha incidido en que "una moción socialista y un pleno extraordinario solicitado por PR+, Ciudadanos, Cambia Logroño y PSOE, todo ello en noviembre pasado, instaban a la licitación urgente de la pasarela".

Fruto de ese acuerdo plenario "y cumpliendo el mismo", el equipo de Gobierno del Partido Popular aprobó en Junta de Gobierno el 16 de enero pasado "una consulta preliminar de mercado para la contratación de la redacción del proyecto y la construcción de la pasarela peatonal sobre la circunvalación de Logroño LO-20 en la zona de Los Lirios".

El resultado de esta consulta "debe obrar ya en este Ayuntamiento y este es un buen momento para que nos informen de ello". Por tanto, "todo lo realizado hasta ahora en relación con esta pasarela ha sido consensuado y acordado entre los Grupos Municipales y nadie entiende las declaraciones del concejal socialista cuestionando por primera vez una infraestructura que todos deseamos ver".

"Pedimos a través de esta moción algo muy sencillo: la garantía de mantener el Plan de Infraestructuras sin renunciar a nada. Creemos que también es el momento adecuado para que los grupos políticos que sostienen al PSOE en el Gobierno municipal hagan valer su privilegiada posición y, entre todos, saquemos de una vez por todas adelante esta necesaria infraestructura", ha afirmado el concejal.

Por su parte, Ruiz Lasanta ha recalcado la importancia de poner en valor "el trabajo anterior", comenzando por la seguridad vial "en lo que hablamos de medidas inmediatas" como mejorar la iluminación o contar con badenes, "pero que, en ningún caso deberían sustituir la construcción de la Pasarela".

En cuanto a su funcionalidad, el edil ha apuntado que "la argumentación dice que estas pasarelas acaban por no utilizarse, pero, en este caso, se ha pensado la Pasarela a cota cero y con una anchura de cinco metros, lo que permite todo tipo de accesos, con lo que no parece que se sostenga la teoría de que no se va a usar".

Por último, ha reseñado la necesidad de avanzar en la conexión entre barrios. "Las necesidades son muchas, y volver al punto en el que es estaba hace unos cuatro años es retroceder en infraestructuras necesarias", ha dicho Lasanta.

En concreto, el concejal del PP ha citado casos como las uniones de El Arco con Pradoviejo y con Valdegastea, la de este barrio con Gonzalo de Berceo a través de la calle Fuenmayor o la de El Campillo con la calle Norte, entre otros ejemplos.

"Volver a generar debates cerrados es una cortina de humo que evidencia la ausencia de proyectos, la vieja estrategia de desandar lo andado con anterioridad recuperando antiguos argumentos dejados de lado. Por eso, invitamos al equipo de Gobierno a que dé soluciones efectivas, prácticas y reales a las necesidades de la ciudad", ha finalizado.