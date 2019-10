2 de octubre de 2019

PP registrará una PNL para la creación de un grupo de seguimiento y control periódico del Pacto por las Infraestructuras

LOGROÑO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha anunciado que va a registrar en el Parlamento de La Rioja una Proposición No de Ley para crear un grupo de seguimiento y control periódico del Pacto por las Infraestructuras en el que participen todos los grupos parlamentarios para que "sea la voz de todos los riojanos en la reivindicación de unas infraestructuras modernas y adecuadas".

Así lo han explicado este miércoles el diputado regional del PP, Carlos Cuevas, y el portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Logroño, Conrado Escobar, tras calificar como "mala decisión" para "los intereses de los riojanos" la emitida por ADIF y, por la cual, según recuerda el PP, Logroño, Calahorra, Haro, Alfaro o Rincón de Soto permanecerían "en un grupo de segunda categoría en cuanto a estaciones ferroviarias y no formarían parte de la red estratégica de estaciones en la comunidad".

En este punto, ha reflexionado Carlos Cuevas, "dado que si a día de hoy no se fomenta la inversión en este corredor, difícilmente podremos conseguir más viajeros de cara al futuro". Por tanto "o se invierte más en estas estaciones y en el corredor o, a futuro, no habrá viajeros porque no seremos competitivos".

Por todo ello, ha explicado, "exigimos inversión urgente en el corredor ferroviario Castejón-Logroño, Logroño-Miranda".

Para el PP, el PSOE "siempre perjudica a los intereses de los riojanos en materia ferroviaria" y es necesario "corregir esta situación y mantener y redoblar la exigencia desde la unidad".

DOS HITOS IMPORTANTES EN 2018

Carlos Cuevas ha recordado -además- como en el año 2018 en La Rioja "se produjeron dos hitos importantes". En primer lugar, el 13 de marzo cuando se llegó a un acuerdo unánime entre la Federación de Empresas, UGT, CCOO y Gobierno de La Rioja para reivindicar las materias de infraestructuras y el pacto que se firmó dos días después".

"Hoy 2 de octubre de 2019, desde el PP no queremos protagonismo sino volver al 15 de marzo de 2018 y a ese Pacto por las Infraestructuras".

"MÁS AMBICIÓN DE CIUDAD Y CONSENSO"

Por su parte, el portavoz del grupo municipal en la capital, Conrado Escobar, ha reclamado "más ambición de ciudad y consenso" para conseguir las mejores comunicaciones para La Rioja y para Logroño. Además, "propondremos que el propio Ayuntamiento -a través de una moción- se adhiera al pacto de infraestructuras aprobado en sede parlamentaria porque es la mejor herramienta para evitar el aislamiento".

"Logroño no se puede permitir ni un paso atrás. Solo puede admitir valentía, exigencias y ambición y esto es lo que reclamamos porque las últimas decisiones en materia ferroviaria y la pérdida de vuelos que amenaza a la ciudad nos condenan al furgón de cola", ha afirmado Escobar.

Además, ha continuado, "las consecuencia son evidentes. Será más difícil retener y atraer talento así como mejorar los índices de visitantes a la ciudad en materia turística y perderíamos competitividad".

Esta situación supone "una pérdida para el orgullo de ciudad" a pesar de que "el alcalde insista mucho en Logroño como capital vitivinícola" y le ha preguntado: "¿A dónde va a ir esa 'enociudad' si perdemos las comunicaciones?".

"No podemos admitir ni un paso atrás porque corremos el riesgo de salir de los circuitos principales" y por ello, "el PP quiere apostar por el sentido común, no por el protagonismo, y eso nos exige y recomienda apostar por el consenso por el pacto de infraestructuras".

Además, esta situación supondría "una muy negativa incidencia en clave urbana". En este sentido, ha reflexionado, "¿qué futuro tiene -ante estas decisiones y este escenario- el proyecto del soterramiento de Logroño?. La financiación puede correr un riesgo y como ciudad no podemos dejar que Logroño quede 'empantanado'. El único remedio posible es tenacidad, consenso, ambición y valentía".