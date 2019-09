20 de septiembre de 2019

PR+ debatirá después de San Mateo si presentarse a las elecciones generales

LOGROÑO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Riojano (PR+), Rubén Antoñanzas, ha informado hoy de que, después de las Fiestas de la Vendimia Riojana y San Mateo, convocará a los órganos del partido para "debatir" si se presentan, o no, a las próximas elecciones generales.

En declaraciones a Europa Press, Antoñanzas ha señalado cómo, hasta ahora, estaban "convencidos" en el Partido Riojano de que los ciudadanos no iban a tener "la vergüenza de tener que votar otra vez".

Sin embargo, ahora que el escenario ha cambiado y casi, con toda probabilidad, habrá nuevos comicios el 10 de noviembre, Antoñanzas convocará, una vez que se acaben las fiestas de San Mateo (que empiezan hoy se desarrollan hasta el viernes 27), a la Comisión Permanente y, después, al Comité Ejecutivo.

El Partido Riojano se presentó a las últimas elecciones generales, celebradas el 28 de abril de este año, "harto del trato de los partidos nacionales" a La Rioja, tal y como manifestó Antoñanzas entonces.

Era algo que no ocurría desde 2008. No obstante, este partido no consiguió representación ni en el Congreso ni en el Senado.

Antoñanzas no ha ocultado su "indignación" por el hecho de que los riojanos tengan que "volver a votar".

Más allá del coste económico de las elecciones, ha insistido en que esta tierra "necesita financiación" y ésta "tiene que venir de un gobierno estable".

Ha señalado, por ejemplo, las obras de Vara de Rey como "ejemplo de la parte que afecta a los logroñeses y riojanos".

"Necesitamos un gobierno cuanto antes, viene una crisis que nos va a afectar a los riojanos, hay muchos temas que solucionar que nos afectan mientras unos señores de Madrid no son capaces de ponerse de acuerdo", ha dicho.