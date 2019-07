18 de julio de 2019

Los Premios Solidarios ONCE premian a cinco entidades riojanas y a Carmen García Bartolomé por su labor solidaria

Ndp Fallo Premios Solidarios Once La Rioja 2019. ONCE

LOGROÑO, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Obra Social Ibercaja, el periódico 'La Rioja', Carmen García Bartolomé, Caucho Metal Productos y la Dirección General de Cultura y Turismo del Gobierno de La Rioja son los ganadores de la 7ª edición de los Premios Solidarios ONCE La Rioja.

Los Premios Solidarios ONCE La Rioja 2019 fueron convocados con la finalidad de reconocer a todas aquellas personas físicas de la Comunidad Autónoma, entidades, instituciones, medios de comunicación y empresas, que realizan una labor solidaria en su entorno de influencia.

También para aquellos que procuran la inclusión social de todos los ciudadanos, la normalización, autonomía personal y la accesibilidad universal, coincidentes con los valores esenciales de la cultura institucional del grupo social ONCE y la filosofía que impregna la Economía Social y los objetivos del tercer sector.

En la categoría de ONG, entidad, organización o institución, destacada por su trabajo en favor de la inclusión de personas con discapacidad, el premio es para la Obra Social Ibercaja.

Desde su puesta en marcha en el año 2000 ha facilitado a la sociedad riojana en general y a las personas pertenecientes a los colectivos más vulnerables, el acceso al ocio y la cultura de una forma decidida e inclusiva, poniendo a disposición de las entidades los medios materiales y humanos de los que dispone.

En la categoría de programa, artículo o proyecto de comunicación, el Premio Solidarios es para el periódico La Rioja, por un artículo dedicado a la entidad Pioneros en el que da a conocer a sus lectores la labor que realiza dicha entidad y los programas que llevan a cabo con niños y jóvenes, además de dedicar mensualmente un artículo específico sobre la educación.

El Premio Solidarios a la persona física es para Carmen García Bartolomé, quien desde 1993 viene dedicando todo su tiempo a reivindicar soluciones y aspectos de mejora para las personas con problemas de salud mental en particular y del resto de colectivos en general. "Carmen es una persona infatigable a la que no se le pone nada por delante, ni por supuesto la edad", aseguran.

En la categoría de Empresa, el galardón es para el Grupo Caucho Metal Productos. Esta empresa ha apostado por el empleo para personas con discapacidad, poniendo en marcha el Centro Especial de Empleo Flexilis S.L. en el año 2015, con una clara política de recursos humanos de carácter social, y con la contratación de 26 personas en los 2 últimos años.

Finalmente, en la categoría de Administración Pública, se premia a la Dirección General de Cultura y Turismo del Gobierno de La Rioja por apostar decididamente por la accesibilidad en el Camino de Santiago francés, que en La Rioja cuenta con tres etapas: Logroño- Nájera, Nájera- Santo Domingo de la Calzada y Santo Domingo de la Calzada- Belorado.

Los premiados recibirán los galardones el próximo día 2 de octubre, a las 19,30 horas, en la Sala de Cámara del Palacio de Congresos y Auditórium de La Rioja, Riojaforum, en Logroño.

El jurado de los Premios Solidarios ONCE La Rioja 2018 ha estado formado por el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en La Rioja, Juan Javier Muñoz; la delegada Territorial de la ONCE en La Rioja, Sara Gimeno; la consejera general de la ONCE, Ana Díaz; la jfa del Servicio de Atención a la Diversidad del Gobierno de La Rioja, María Ángeles Grisaleña; la presidenta del CERMI La Rioja, Manuela Muro; el presidente de La Plataforma Autonómica del Tercer Sector Social de La Rioja, Emilio Carreras, y el miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Prensa de La Rioja, uillermo Aisa.