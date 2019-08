22 de agosto de 2019

PSOE e IU confían extinguir el contrato con Los Manzanos pero reconocen que no saben con qué se van a "encontrar"

LOGROÑO, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, y el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista han confiado hoy en poder extinguir el contrato con Los Manzanos el 30 de noviembre; pero han reconocido que no saben con qué se van a "encontrar" a su llegada al Gobierno.

Moreno y Díaz se han reunido hoy, de forma reglamentaria, con el presidente del Parlamento de La Rioja, Jesús María García, para confirmarle su apoyo a la socialista Concha Andreu como presidenta del Gobierno de La Rioja.

Allí, han sido preguntado por los medios de comunicación por el acuerdo firmado entre estos partidos el pasado mes de julio y, ayer, rubricado también por Podemos-Equo, en el que se recoge "extinguir el Contrato con Viamed-Los Manzanos, que finaliza el 30 de noviembre de 2019, para paulatinamente asumir por parte del sistema público de salud la totalidad de contratos con esa empresa".

"Teneis que entender", ha dicho Moreno, "que el programa lo hicimos hace más de un mes y esperemos que eso se pueda cumplir; porque no sabemos si el Gobierno popular, mientras estaba en funciones, habrá aprovechado para prorrogarlo".

La diputada de Izquierda Unida ha insistido en la intención de "resolver todos los contratos a su vencimiento". No obstante, Díaz ha advertido de que el nuevo gobierno no sabe con qué se va a "encontrar" después de "24 años en los que se han negado los expedientes de contratación y la información".

Aunque Díaz ha insistido en que su modelo "va a estar basado en la atención prioritaria en las cuestiones públicas" ha insistido en que es necesario "asegurarse la cobertura".

"Queremos recuperar la atención pública, pero es un cambio de modelo difícil y complejo; queremos extinguirlo y esperamos poder hacerlo", ha dicho al tiempo que ha afirmado que "después del acuerdo político hay que ver que la gestión sea posible".

Igual que Moreno, ha reconocido que se ha perdido un mes para hacerlo efectivo, aunque, mientras, ha añadido, se ha ganado un gobierno con estabilidad.

"Lo que no puede ser normal, es que un riojano tenga que esperar tres horas en Urgencias a que venga un oftalmólogo, lo cual es culpa de la mala gestión; no puede ser que sigan plantas cerradas del hospital y listas de espera en las que, si no aceptas que te atiendan en la sanidad privada, te quedas el último en la público", ha dicho.

En cuanto a Educación, el acuerdo recoge que "aquellos centros sostenidos con fondos públicos que no cumplan con la función social para las que son financiados, centros que segregan a los alumnos por condición de sexo y centros que no escolarizan a alumnado socioeconómicamente desfavorecido, pierdan el concierto educativo".

En este sentido, Díaz ha manifestado que, bajo un "respeto a la libertad de centro", así como a las familias que llevan a sus hijos a la concertada, lo que se va a hacer es que, "en el caso de reducir alguna línea, nunca vaya a ser en detrimento de la pública", con especial respeto a las zonas rurales.

Moreno ha concretado que se ha "acordado un proceso paulatino de regresión de los acuerdos". "No hemos planteado la eliminación total porque requeriría de una inversión que no es posible", ha dicho.

Así, ha explicado que "en Educación, como todos asumimos que hay una bajada de la natalidad y habrá que eliminar unidades por falta de necesidad", tras una prioritaria "reducción de ratios" se continuará con que, "cuando sea necesario" eliminar "se hará directamente de la privada-concertada cuando coincidan los dos tipos de escolarización".

Con respecto Alcaste, "lo que está planteado es un estudio de viabilidad con un gabinete técnico para ver cómo lo podemos hacer en la medida que hay conciertos en nuestra comunidad que no cumplen la función social que tienen que cumplir constitucionalmente de integración e igualdad clara".

Así, ha señalado que "se ha generado un derecho a las familias que los escolarizaron, pero no existe un derecho de la empresa a ser concertada para siempre", así que "lo que puede hacerse es, para el curso 2020-21 ir eliminando paulativamente" ese concierto con Alcaste empezando por tres años.