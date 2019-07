18 de julio de 2019

Romero: "Cuando el PSOE de La Rioja sea autonómo para tomar sus decisiones, podremos hablar"

LOGROÑO, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Podemos en La Rioja, Raquel Romero, ha justificado la decisión de su formación para no apoyar este jueves la investidura de la socialista Concha Andreu como presidenta del Gobierno de La Rioja porque "queremos que el PSOE nos trate como compañeros, no como subalternos" que es "lo que han demostrado en estos días de negociaciones" y ha asegurado que "cuando el PSOE de La Rioja sea autónomo para tomar sus decisiones, podremos hablar".

En una entrevista concedida al programa 'Más Vale Tarde', recogida por Europa Press, Romero ha asegurado que el 'no' de la investidura de hoy "no es un bloqueo" porque "nosotros queremos echar al PP de las instituciones y queremos hacer un gobierno con el PSOE pero queremos que Andreu se siente a negociar con nosotros".

Así, ha añadido, "el PSOE no quiere negociar. Solo nos piden que les apoyemos pero nosotros queremos formar parte del Ejecutivo y ellos nos han vetado y se han negado en redondo".

Ante ello, ha explicado, "si no confían en nosotros para formar parte de ese Ejecutivo, nosotros tampoco podemos fiarnos de que el PSOE vaya a cumplir lo que ha prometido".

La diputada de Podemos ha asegurado que, con este voto en contra, "la cuestión no es impedir o no impedir el Gobierno de Andreu sino que el PSOE sea consciente de que los gobiernos no se regalan, se negocian y el PSOE no quiere negociar".

Desde Podemos "tenemos la conciencia de que solamente formando parte del Ejecutivo podemos hacer las políticas de izquierdas que nos piden" y esa es "lo que pedimos", ha vuelto a recordar.

Aún así, ha indicado, "el cambio en La Rioja va a llegar pero depende de Andreu que ese cambio sea ya o no. Me gubiera gustado que hoy fuera presidenta porque seré fiel diputada en su gobierno" pero "no a cualquier precio".

Concha Andreu ha decidido "que es más importante lo que pasa en Madrid que lo que pasa en La Rioja y ha buscado el interés personal de Pedro Sánchez", ha lamentado la diputada de Podemos.

"Lo que está claro es que el Parlamento de La Rioja es muy pequeño, solo cuenta con 33 diputados, y el PSOE necesita nuestro apoyo para que sea presidenta del Gobierno pero para ello le pido que nos trate con respeto y no nos ofrezcan puestos para callar nuestras voces".

"Nosotros hemos venido para cambiar las políticas, y pido respeto, que nos sentemos en una mesa de negociación, no a última hora como ayer, porque no hemos venido a hacer apuestas sino a negociar y coordinar un gobierno y ser corresponsables", ha finalizado.