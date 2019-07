12 de julio de 2019

Romero (UP) acusa al PSOE de "desdecirse de su palabra" de crear un "Gobierno de coalición"

LOGROÑO, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional de Unidas Podemos (UP), Raquel Romero, ha acusado al PSOE de "desdecirse de su palabra" cuando prometió que iba a realizar un "Gobierno de coalición" con la formación de izquierdas, algo que ha señalado "es el principal escollo" para alcanzar un acuerdo, que permita la candidata socialista, Concha Andreu, presidir el Ejecutivo riojano.

En declaraciones a Europa Press, ha criticado que el PSOE "nos pide un cheque en blanco para Andreu, sin que sepamos en base a qué", así como que "no se quieren sentar a negociar seriamente con nosotros". Sobre la petición de 3 Consejerías que la candidata socialista ha señalado que les habían exigido desde UP, Romero se ha remitido a indicar que "nosotros lo que queremos es entrar en el Gobierno, y cómo, dónde y en qué medida va a participar Unidas Podemos en un próximo gobierno de coalición es una cosa que se debe hablar, de manera seria, en una mesa de negociación".

Ha insistido en que "queremos un Gobierno de coalición, y eso aquí o en Pekín, es un Gobierno en el que Unidas Podemos forme parte al más alto nivel, con responsabilidades de gobierno y con personas de nuestra organización en el Consejo de Gobierno".

En relación al próximo pleno de investidura, convocado para este lunes y martes 15 y 16 de julio, en el que Andreu presenta su candidatura para ser investida presidenta, con el apoyo de los 15 votos del PSOE, y el de IU - formación que alcanzó la semana pasado un acuerdo con los socialista-, ha señalado que "si no hemos negociado con el PSOE no podemos votar a la candidata del Partido Socialista", ha asegurado la diputada de UP. Precisamente, el voto de Romero es necesario para que salga adelante el Gobierno del PSOE, ya que la mayoría absoluta en la Cámara riojana es de 17 diputados.

De no prosperar la candidatura de Andreu el 16 de julio, se convoca otro pleno 48 horas después, en el que se hace necesaria la mayoría simple. En este caso, la parlamentaria de la coalición ha señalado que todo "va a depender de que el PSOE quiera que Andreu sea presidenta en julio o no".

Sobre la posibilidad de tener que repetir elecciones, al no alcanzar un acuerdo de Gobierno, Romero ha indicado que "espero que el PSOE no sea tan irresponsable como para evitar que Unidas Podemos entre en el Ejecutivo, y llevarnos a unas nuevas elecciones". "El Partido Socialista que se presentó a las elecciones, entiendo que para gobernar, debe intentarlo por todos los medios".

Todo ello, porque ha asegurado "estamos esperando a que el Partido Socialista cumpla su palabra, y ahora no solo no la cumple sino que nos pide que volvamos a confiar en su palabra, que van a crear un gobierno maravilloso", algo curioso "que una persona que ha roto su palabra una vez nos pide que confiemos en lo maravilloso que va a ser, porque ella va a ser la presidenta".

Ha indicado que "si bien el PSOE no ha gobernado en La Rioja en los últimos 24 años pero si lo ha hecho en el Gobierno central y en otras autonomías, y sabemos de primera mano que es el PSOE de la reforma laboral y de algunas propuestas perniciosas para la ciudadanía y por ello tiene que ser controlado desde el Ejecutivo".