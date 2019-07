16 de julio de 2019

Romero (UP), a la candidata socialista Concha Andreu: "Hoy no será presidenta de La Rioja"

LOGROÑO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional de Podemos en el Parlamento de La Rioja, Raquel Romero, ha señalado este martes, dirigiéndose a la candidata socialista a la investidura Concha Andreu, que "hoy no será presidenta de La Rioja".

En un breve turno de réplica en la segunda sesión de la investidura, Romero ha criticado que Andreu "tiene una muy mala costumbre: decirle a los demás lo que tienen que hacer" y ha señalado que no ha hablado en su anterior intervención sobre el programa porque "no entro en fantasías".

"Ha hablado de negociar, tendremos que creernos esta nueva oferta. Perfecto, comencemos, pero hay que recordar que a reuniones no ha ido y a otras ha ido por compromiso, estaban en el PSOE más ocupados viendo como romper UP y lo han conseguido", ha criticado.

De este modo, ha sentenciado que "por la total y absoluta soberbia de la que ha hecho gala, hoy no va a ser presidenta de La Rioja". "Si puedes, piénsatelo, si quieres gobernar, tienes que negociar, ahí tienes nuestros teléfonos", ha concluido.

En respuesta, Concha Andreu ha lamentado que "no haya sido capaz de recapacitar, no hay soberbia, hay ganas de hablar", por lo que ha mostrado su convencimiento en que "pienso que cambiará su voto en algún momento, porque tiene que pensar en los riojanos que quieren un gobierni progresista".

Por eso, ha llamado a Romero a que "baje de las nubes y deje las malas compañías y piense con cariño en La Rioja, cada día perdemos tiempo, La Rioja no puede esperae, estamos abiertos a negociar porque son tiempos nuevos, seamos listos y modernas, positivas". "Pensemos en el futuro de las riojanas y los riojanos, actúe como su corazón le dicte", ha finalizado.

Por su parte, la diputada regional de Izquierda Unida Henar Moreno ha apuntado, dirigiéndose a Romero, que "todo lo que se está haciendo es por el bien de La Rioja, y si desde su partido consideran que la única forma de cambiar las políticas en la comunidad pasa por un gobierno con podemos en él, siéntense".

"Quedan 48 horas, que Concha Andreu y Raquel Romero se sienten y negocien hasta el final, porque no podemos permitir que vuelvan a imperar en este Parlamento las políticas de derecha. Siéntense por el bien de la comunidad, los riojanos no entenderíaan otra cosa. Mejoren el programa y negocien el Gobierno que no puede pasar por otra cosa que no sea un ejecutivo nítidamente de izquierda este próximo jueves", ha finalizado.