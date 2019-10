STAR insiste en la necesidad de "mejorar" la Unidad de Media Estancia de Psiquiatría de La Rioja

LOGROÑO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato STAR exige "celeridad" al nuevo equipo directivo del SERIS para dar respuesta y ejecutar medidas "que mejoren diferentes cuestiones que afectan a pacientes y a trabajadores de la Unidad de Media Estancia de Salud Mental, ubicada en el Hospital de La Rioja".

En repetidas ocasiones STAR ha aludido a "problemas que afectan al funcionamiento de dicha unidad. Se trata de asuntos de diversa índole como falta de personal, exceso de pacientes para la instalaciones con que se cuenta, falta de intimidad y en algunos casos problemas de convivencia e interferencias debidas a la existencia de varias habitaciones compartidas, exposición de los trabajadores a humos por permitir fumar en la unidad a los pacientes o incumplimiento de los criterios de ingreso al utilizar una unidad como esta de media estancia para pacientes agudos por falta de camas".

A ello se suman "la realización de los ingresos en horarios en los que o no existen los recursos humanos suficientes o interfieren con el descanso de los pacientes ya ubicados en el Servicio".

Todos ellos "son problemas que impiden una atención de calidad y entran en conflicto con un ambiente terapéutico adecuado y una asistencia de calidad".

Algunas de las medidas que se han implantado, como la apertura del nuevo Servicio de Terapia Asertiva Comunitaria o el Hospital de Día de Psiquiatría, han disminuido el número de ingresos. Sin embargo, "sigue habiendo margen de mejora" y con ese objetivo desde STAR se presentó al Servicio Riojano de Salud una propuesta que contempla varias líneas de actuación a través e las cuales, con mínimas intervenciones, se pudieran arrojar grandes mejoras.

En este sentido, desde el Sindicato STAR se propone en primer lugar una serie de modificaciones que permitirían aumentar el número de habitaciones individuales y ampliarían el espacio de la Unidad.

Otro aspecto sobre el que se propone incidir está relacionado con la

permisividad de consumo de tabaco y la repercusión en la salud sobre

trabajadores y pacientes. El consumo de tabaco ha sido hasta la fecha considerado como un problema secundario en estos pacientes, es habitual que no se abordase y que se permitiese el consumo de tabaco en pacientes psiquiátricos institucionalizados.

Actualmente parece que hay una nueva corriente más proactiva a promover la deshabituación que tiene que acompañarse con medidas adicionales como el ejercicio u otras. El SERIS "no debe quedarse atrás ni tampoco puede olvidar la exposición de trabajadores y pacientes no fumadores, por eso debe mejorar su protección instaurando mejoras como sistemas de aspiración salas de fumadores y no fumadores".

Y la tercera vía en la que desde STAR se propone trabajar, y no menos importante, es la mejora de los ratios profesionales-pacientes, así como velar por el estricto cumplimiento de protocolos de ingreso.

De este modo, desde el Sindicato STAR, como sindicato representativo en el ámbito del Servicio Riojano de Salud, se pone de manifiesto la

necesidad de mejoras en la Unidad de Media Estancia de Psiquiatría del Hospital de La Rioja e insta y urge a quien compete en el Servicio Riojano de Salud "a ponerse a trabajar, valorar y ejecutar medidas para la mejora de la calidad en la asistencia y de las condiciones de pacientes y trabajadores".