3 de julio de 2019

El teatro, una forma de que la "empatía" con las víctimas "no se duerma"

LOGROÑO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La actriz, y profesora de Dinámica Teatral Mahue Andugar ha señalado hoy la posibilidad de utilizar el teatro, y la encarnación de personajes que han vivido situaciones de violencia, como forma de que la "empatía no se duerma".

Andugar ha participado hoy en el Curso de Verano sobre Violencia de Género de la Universidad de La Rioja, en el que ha ofrecido un taller sobre cómo encarnar personajes femeninos víctimas de violencia y abusos. En concreto, "cómo encarnar de la manera más fiel a un personaje que ha sufrido abusos si no has vivido esta experiencia".

"A la hora de enfrentarme a un personaje", ha relatado, "necesito conocer su universo emocional, por qué experiencias ha pasado y encontrar en mí experiencias vitales similares en las que pueda encontrar ese germen, aunque sean momentos muy pequeños y puntuales".

La actriz ha apuntado al uso del teatro con el fin de "trabajar la empatía para hacer de esos pequeños gérmenes unas dimensiones parecidas a la experiencia del personaje".

Ha visto "fundamental" este trabajo no sólo para actores y, muy concretamente, lo ha visto interesante en los adolescentes. "En la escuela, en el mundo adolescente, me encuentro que reciben tal bombardero de imágenes, sobre todas las atrocidades, que no puedes evitar desarrollar un pequeño distanciamiento", ha explicado.

Por eso ha valorado la posibilidad de "meterse en un personaje mediante juegos de roll y encontrar los motores que te pueden llevar a aceptar o a ejercer situaciones de violencia ".

A su juicio, "no podemos dejar que esa empatía se duerma" . Así, ha señalado, como ejemplo, que la compañía madrileña Kamikace Producciones está representando La Jauría, basada en transcripciones a los juicios a La Manada.

Una obra "brutal, que tiene un trabajo de investigación muy gordo detrás", tras la que se hacen coloquios.