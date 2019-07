14 de julio de 2019

El XVI Curso de Verano de Filosofía 'El Estado del Bienestar' comienza este lunes en Ibercaja de Santo Domingo

LOGROÑO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Juan Antonio Martínez Berbel, vicerrector de Profesorado, inaugura este lunes, 15 de julio, a las 13,30 horas, en el Centro Cultural Ibercaja de Santo Domingo de la Calzada -c/ Pinar nº 47- el XVI Curso de Verano de Filosofía de Santo Domingo de la Calzada que aborda, del 15 al 21 de julio, 'El Estado del Bienestar'.

En la sesión inaugural intervendrán, además, Beatriz Salas Merino, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, Gustavo Bueno Sánchez, presidente de la Fundación Gustavo Bueno, y Pedro Santana Martínez, director académico del curso.

Por la tarde, en sesión abierta al público en general intervendrá a las 19,00 horas Fernando Antoñanzas Villar, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Rioja, con la conferencia 'Los costes del Estado del Bienestar: apuntes para un debate' con entrada libre hasta completar aforo.

Esta actividad forma parte de los Cursos de Verano UR 2019, que ofrecen -del 17 de junio al 23 de noviembre- cine, cursos, literatura, idiomas, campos de trabajo, campamentos urbanos tanto en La Rioja (Arnedo, Calahorra, Cenicero, Enciso, Logroño, Santo Domingo) como en Ginebra (Suiza).

Están gestionados por la Fundación de la UR, cuentan con el patrocinio de Banco Santander a través de Santander Universidades, y la colaboración de medio centenar de empresas y entidades de la región y de fuera de ella.

El XVI Curso de Verano de Filosofía 'El Estado del Bienestar' está organizado por la Universidad de La Rioja, la Fundación Gustavo Bueno y el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada.

Dirigido por Pedro Santana, profesor del Departamento de Filologías Modernas de la Universidad de La Rioja, el curso cuenta con un cupo de 30 plazas. La cuota general es de 50 euros y la reducida, para miembros de la comunidad universitaria de la UR, es de 40 euros.

El XVI Curso de Verano de Filosofía de Santo Domingo de la Calzada sobre 'El Estado del Bienestar' está dirigido a no solo titulados y estudiantes de cursos superiores de filosofía, ciencias humanas y sociales, historia, humanidades, filología, etc. si no, también, al público en general interesado en esta cuestión.

EL ESTADO DEL BIENESTAR

El 'Estado del Bienestar', que ha sido una idea central en la política de los estados a lo largo del siglo XX, compone un entramado confuso, pero omnipresente, junto con otras como 'mercado', 'democracia', 'felicidad' o 'derechos humanos'.

En la mayoría de los estados del mundo actual no puede pensarse en sectores como la sanidad, la educación, los subsidios a parados o las pensiones sin la intervención de las administraciones públicas.

Estas han integrado dicha intervención como un componente central, esencial de las mismas, un componente que se presenta como legitimador y clave en el contrato social, un componente que supone un porcentaje muy sustancial de los presupuestos públicos.

Aunque los orígenes históricos de la idea no coinciden necesariamente con el ámbito de las democracias occidentales homologadas, en torno al estado del bienestar se ha construido una ideología que informa buena parte de los programas de los partidos políticos que concurren a los diversos mercados electorales.

Otros modelos políticos han presentado alternativas políticas o han desarrollado sus programas de respuesta desde sus propios principios o presupuestos. Desde la ideología neoliberal, se plantea una oposición fuerte que niega cualquier legitimidad al estado para que formule siquiera actividad alguna en el ámbito de las políticas sociales. Desde esas mismas posiciones, pero no sólo desde ellas, se señalan los límites que pueden hacer inviables a medio o largo plazo las políticas que caracterizan al estado del bienestar.

El XVI Curso de Verano de Filosofía de Santo Domingo de la Calzada sobre 'El Estado del Bienestar' abordará la idea del 'Estado de Bienestar' con las herramientas del Materialismo Filosófico y, lo largo de cinco días, en sesiones de mañana y tarde, algunos de los autores más conocidos de dicha escuela, junto con expertos procedentes de otras disciplinas, hablarán de la historia, los problemas, las modalidades o los límites del 'Estado del Bienestar'.