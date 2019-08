Zuñiga (EQUO) niega la ruptura del pacto con el PSOE en Logroño y aboga por "hablar como adultos y con sentido común"

LOGROÑO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medio Ambiente y portavoz del Grupo Municipal de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Logroño, José Manuel Zúñiga (EQUO), ha negado este viernes a Europa Press que se haya producido la ruptura del pacto de Gobierno con el PSOE en el Consistorio de la capital riojana y ha abogado por "hablar como adultos y con sentido común".

Zúñiga ha respondido de esta manera ante la situación creada en la institución municipal tras los cruces de declaraciones entre las distintas facciones que, en este momento, existen en Podemos La Rioja, tras el nombramiento como consejera del Gobierno regional de la diputada 'morada' Raquel Romero.

Un nombramiento que viene precedido del enfrentamiento entre Romero y su entorno, que defiende que la diputada regional sea la miembro del partido que se siente en el Consejo de Gobierno, y que, esta misma mañana, en boca de la propia Romero, ha defendido el pacto con el PSOE, y el Equipo Técnico de la gestora del partido en La Rioja.

De este equipo forman parte, entre otros, el secretario general Francisco Garrido; la secretaria del Grupo Municipal de Podemos en Logroño, Nazaret Martín, propuesta como consejera en un primer momento y que luego renunció al puesto; o la concejala en Logroño Amaya Castro.

Una facción 'oficial' que, desde anoche, está proclamando la ruptura del pacto con los socialistas no solo en La Rioja, sino también en ayuntamientos como Logroño o Haro.

El caso de Logroño sería especialmente grave, puesto que son los votos de los dos ediles del Grupo de Unidas Podemos -Castro, por Podemos; y Zúñiga, por EQUO- quienes sustentan el Ejecutivo socialista, encabezado por el alcalde Pablo Hermoso de Mendoza.

Así las cosas, el edil 'verde' ha apuntado que "cuando he visto esta mañana la noticia de que Podemos y EQUO apoyaban la rotura del pacto, no es cierto, porque en EQUO no hemos tomado ninguna decisión".

"Entonces -ha añadido-, lo primero que quiero hacer es hablar con los responsables de Podemos, para saber qué es lo que pasa, cuáles son los motivos por los que, dentro de su partido, han tomado esa decisión, y trasladarlo a la reunión que tenemos en EQUO esta tarde, para que desde EQUO se tome una decisión".

Con todo, Zúñiga ha afirmado que "en principio, conociendo un poco esto, la postura de EQUO no es romper el pacto pero habría que ver qué razones hay para tomar esa decisión desde Podemos, lo que queremos es estar juntos, pero claro, vamos a ver".

Ha reconocido que, durante esta mañana, no había podido hablar con Amaya Castro, "y hasta que no llegue eso, no se tomará una decisión, pero nuestra intención no es romper ningún pacto", ha insistido el concejal de EQUO.

"Creemos que es una oportunidad que tenemos de estar dentro de las instituciones y de llevar nuestro trabajo a la calle y poder cambiar cosas, y pensamos que no se trata de romper, sino que, como personas adultas que somos y de sentido común que dijimos en la campaña tenemos que sentarnos y hablar las cosas detenidamente", ha argumentado.

REACCIÓN DEL PSOE.

El portavoz del Grupo Municipal del PSOE y concejal de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Logroño Iván Reinares, por su parte, a preguntas de los medios de comunicación, ha señalado que "no nos hemos reunido desde ayer", en referencia al Grupo Municipal de Podemos en el Consistorio logroñés.

"El equipo de Gobierno sigue trabajando con normalidad, y las relaciones con todos los Grupos municipales están también dentro de lo normal. No sabemos nada más, no ha trascendido hacia nosotros nada ni como Grupo del PSOE ni como equipo de Gobierno", ha aclarado Iván Reinares.