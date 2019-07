1 de julio de 2019

El Campus Ifema Thinkids arranca para fomentar el emprendimiento de niños y jóvenes

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La primera edición del Campus Ifema Thinkids, el innovador proyecto desarrollado por Ifema en colaboración con Thinkids, ha arrancado hoy con 400 niños y jóvenes de entre 9 y 16 años con el objetivo de fomentar su talento, imaginación, creatividad, liderazgo y valores sociales con el foco puesto en el emprendimiento, ha informado Ifema en un comunicado.

El Campus se desarrolla a través de talleres y dinámicas para potenciar las inteligencias múltiples de los participantes: musical, visual-espacial, intrapersonal, interpersonal, naturalista, corporal-cinestésica, lógico-verbal y lógico-matemática.

Después, los jóvenes podrán aplicar lo aprendido en los talleres, en base a la innovadora metodología 3i de Thinkids, para Imaginar, Investigar e Idear un proyecto emprendedor que ayude a resolver un problema.

La combinación de estos dos pilares es la clave para que los alumnos adquieran un mayor conocimiento de sus fortalezas y debilidades, y consigan una mejora en su autoestima y utilicen ese autoconocimiento para sacar lo mejor de sí mismos. El aprendizaje se desarrolla mediante el juego, bajo el lema "Learning by doing, learning by playing", la filosofía clave de Thinkids, catalizador del cambio educativo en España.

En esta edición, destaca la participación de 200 alumnos becados directamente por Ifema, procedentes de centros adscritos al Plan STEM de la Comunidad de Madrid, en una apuesta de la Institución por la formación de nuevos emprendedores, siguiendo su papel de dinamizador de la economía y generador de riqueza en Madrid.

La metodología 3i junto con la definición de la Educación STEM, permite que estos dos programas sumen sinergias, fomentando el cambio y la calidad educativa en nuestro país.

Además, el Campus Ifema Thinkids cuenta con el respaldo de importantes empresas como Aipool, BBVA, Bankia, Bankinter, Crowd Farming, Danone, DTP, Font Vella, GFI, Kerapool, MacGuffin, Pons Fundación, Robo Kids, Toyota, Urbaser, Vass y XYZ Printing.