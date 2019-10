17 de octubre de 2019

L'Oréal lanza en Pulp Riot en Salón Look 2019, la marca de coloración de mayor crecimiento del mundo

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

L'Oréal presenta este viernes en la feria Salón Look su nueva adquisición, Pulp Riot, la marca de coloración profesional de mayor crecimiento del mercado, ha informado Ifema en un comunicado.

La presentación se realizará durante la celebración de la feria referencia del sector de la Península Ibérica, organizada por IFEMA del 18 al 20 de octubre en los pabellones 12, 14 y 2.1.

Pulp Riot se ha convertido en una marca que ha revolucionado la industria de la peluquería con un modelo diferencial y un crecimiento basado en el user generated content (UGC) de sus fans, una gran notoriedad en redes sociales, y en la implicación y creación de contenidos de más de 100 hair artists independientes.

UNA HISTORIA DE ÉXITO CONSTRUIDA EN SOLO TRES AÑOS

Creada en junio de 2016 por David Thurston -economista- y Alexis Thurston -peluquera- bajo el mantra 'Tú eres el artista, el cabello es el lienzo y Pulp Riot es el color'.

Juntos idearon un nuevo modelo de negocio basado en lo digital y que apelara a la creatividad de los estilistas de una forma más directa. Todo ello desde su propio salón de peluquería de Los Ángeles, Butterfly Loft, donde solo ellos creaban sus propias coloraciones.

Con esta idea, ya en 2017 Pulp Riot alcanzó una facturación de 11 millones de euros solo a través del boca-oreja y su presencia digital. En mayo de 2018 fue adquirida por el Grupo L'Oréal y tras la compra, este transgresor modelo de negocio -un fenómeno basado en la estrecha relación con los fans de la marca y la implicación directa de los peluqueros, que se convierten en sus embajadores y portavoces- se está expandiendo por todo el mundo.

Este viernes Pulp Riot se lanza en el contexto de Salón Look junto a su equipo de peluqueros embajadores -el Riot Squad- en un ambicioso plan de expansión que le ha llevado, además de a Estados Unidos, Australia y Canadá, al Reino Unido, países nórdicos, Italia y Alemania.

"Estamos muy contentos de desembarcar en España con una marca tan complementaria para la división de Productos Profesionales del Grupo, basada en la creatividad de los peluqueros, que se convierten en verdaderos artistas e inspiran a su comunidad para llegar a un nuevo nicho de negocio floreciente en España", ha afirmado Kartika Chesnel, directora general de Pulp Riot en España.

Desde el 18 de octubre la marca tendrá presencia en el Stand de Pulp Riot en Salón Look; el sábado 19 desde las 18h tendrá lugar L'Oréal Professionel Fashion Night y el domingo a las 19.30 horas se celebrará Pulp Riot Show para dar paso después a Redken Show a las 20.30h.

Dirigida a un nuevo nicho de negocio de consumidores atrevidos, basa su modelo de negocio en la interacción con su comunidad- que ha logrado impulsarla hasta situarla como una de las marcas de peluquería con más fans en Instagram - y transformar la industria de la peluquería con una nueva forma de acercarse al público.

En total cuenta con casi 900.000 seguidores en todo el mundo, con más de 17.5 millones de interacciones en 2018, convirtiéndose en la marca profesional de coloración con mayor engagement en redes sociales. En solo tres años se ha convertido en la tercera marca de su mercado en redes sociales, que además cuenta con su canal propio de televisión online https://tv.pulpriothair.com.

En España cuenta con más de 110 referencias en coloración, con la gama de tintes permanentes Faction8 o la línea semipermanente OG como sus productos estrella.

Pulp Riot pertenece a la división de Productos Profesionales de L'Oréal, que facturó 3.262 millones de euros a cierre de 2018 -y 1.714 millones a segunda mitad del 2019, lo que supone un 5,1% más que el año anterior-. La nueva marca viene a complementar el resto de marcas de la división, como L'Oréal Professionnel, Kérastase, Redken, Matrix, Shu Uemura Art of Hair, Carita, Decléor o Biolage.

SOBRE L'ORÉAL

Con más de 100 años de historia, L'Oréal es la compañía líder mundial en el mercado de la cosmética. Con un portfolio diverso de más de 36 marcas internacionales y complementarias, el Grupo generó una cifra de negocios de 26.900 millones de euros en 2018 y cuenta con 86.000 empleados en todo el mundo.

L'Oréal está presente en todos los circuitos de distribución: gran consumo, farmacias y para farmacias, salones de peluquería, perfumerías, travel retail, retail propio y e-commerce.

El Grupo L'Oréal es la empresa cosmética que más invierte en I+D, un 3,4% de su facturación, hasta los 914 millones de euros y cuenta con un equipo de más de 3.885 investigadores en 23 centros de investigación, 17 centros de evaluación y 50 departamentos científicos y de validación.

El programa Sharing Beauty with All es el compromiso de sostenibilidad del Grupo L'Oréal para 2020 anunciado por Jean-Paul Agon en octubre de 2013 y que fija cuatro compromisos estratégicos:

La innovación, para que el 100% de los productos L'Oréal tengan un beneficio social o medioambiental en 2020; La producción, para reducir en un 60% las emisiones de CO2 en términos absolutos, de consumo de agua y de generación de residuos por producto terminado; El consumo sostenible, para sensibilizar a los consumidores y a la opinión pública sobre el impacto medioambiental y social provocado por su consumo; y El desarrollo compartido del crecimiento que beneficie a empleados, proveedores y comunidades desfavorecidas.

SOBRE SALÓN LOOK

Salón Look 2019 abre las puertas de su 22º edición con un cartel lleno de novedades y grandes incorporaciones. Más de 400 expositores y 1.300 marcas nacionales e internacionales tendrán presencia en su edición de 2019.

El salón se convertirá en un destacado foro de formación, a través de distintos eventos de estética, como el XII Congreso de Estética, los Master Class de Micropigmentación, los Talleres de Masajes del Mundo, los Campeonatos de Maquillaje, la séptima edición de Nailympion Spain, el I Premio al Mejor Protocolo de Autor y el I Congreso Hispanoamericano de Imagen Personal.

La pasarela Hair Look volverá a acoger shows con algunas de las figuras de la peluquería más importantes del mundo, entre ellos, la XX Gala Internacional Jóvenes Promesas Omat; la Fashion Night by L'Oréal Professionnel; la sexta edición de Effervescene y los shows Color Explosion by Kadu; Schwarzkopf , Pulpriot y Redken.

Salón Look, Salón de la Imagen y la Estética Integral, organizado por IFEMA, tendrá lugar del 18 al 20 de octubre en Feria de Madrid en un horario continuado de 10 a 20 horas.