'Love the Tuenti's' regresa en 2020 con Regi from Milk, Fran Perea y David Civera

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Love the Tuenti's' regresará en 2020 con Regi from Milk Inc, Fran Perea, t.A.T.u., David Civera, Cascada, Pignoise, Angy, Melody y Fórmula Abierta como primeros artistas confirmados en el próximo festival que se celebrará el 27 de junio en Ifema.

Según ha informado Ifema en un comunicado, en 2019 congregó a más de 30.000 personas en Ifema, para reunir a los mejores artistas del Dance, del Pop y de los Hits del verano de la primera década de los 2000.

'Love the Tuenti's', el primer festival enfocada para un público Millennial, en el que se seguirá complentando el cartel en los próximos meses. Las entradas están desde hoy a la venta en 'www.lovethetuentis.com' y en puntos de venta de El Corte Inglés.

El escenario dance contará este año con Regi from Milk Inc, el dj y productor Regi Penxten, como Cascada, Astroline, Trouser Enthusiasts, Warp Brothers, Jessy, La Luna vs Dee Dee, Paul Droid y Lazzard.

Por su parte, el escenario pop contará con las actuaciones de uno de los artistas más "míticos" de la música y la televisión de la primera década de los 2000, Fran Perea, que recordará temas como 'Uno más uno son siete', sintonía de la serie 'Los Serrano'.

También se subirán al escenario Lena Katina, del grupo t.A.T.u., protagonista de uno de los momentos más hot de los 2000 con su single 'All the things she said'; Alex Ubago, que recordará grandes hits como 'Sin miedo a nada' o 'A gritos de esperanza'; Pignoise ('Te entiendo', 'Nada que perder'); Junior ('Down', 'Échate pa ya'); María Villalón ('La lluvia') y Angy, conocida por su faceta de cantante y actriz (Factor X, Física o Química).

Finalmente, el escenario playa, uno de los que mayor éxito tuvo en la anterior edición, contará con varios artistas protagonistas de los éxitos del verano "más bailados". Además, el escenario Playa contará el año que viene con una nueva distribución para dar cabida a todos los devotos de los grandes hits veraniegos.

David Civera, autor de temas como 'Que la detengan' o 'Dile que la quiero', Melody, que saltó a la fama con tan solo 9 años, participarán en este festival en el que no faltarán tampoco Fórmula Abierta, grupo surgido de la primera edición de Operación Triunfo; Alazán ('Los latidos del corazón', 'Alcanzarás la luna'); Las Chuches ('Como ronea') y Selena Leo (Sonia y Selena).

Love the Tuenti's Festival nace de la colaboración iniciada en 2018 entre la promotora de conciertos Sharemusic!, creadora de festivales y conciertos como Love the 90's y Viva la Fiesta! entre otros, y la compañía de fibra y móvil Tuenti. Juntas lanzaron en 2018 el concierto Love the Tuenti's que, gracias a su gran éxito, se convirtió en 2019 en Love the Tuenti's Festival, que reunió a más de 30.000 personas en su primera edición.